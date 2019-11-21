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В Забайкалье главу села обязали убрать свалку

В Забайкалье главу села обязали убрать свалку
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Площадь свалки превышает 8 тыс. кв. м.

В Забайкальском крае прокурор понудил органы местного самоуправления ликвидировать несанкционированную свалку.

Забайкальская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что в сельском поселении «Хушенгинское» Хилокского района Забайкальского края складированы коммунальные отходы. Площадь захламления превышает 8 тыс. кв. м.

В адрес главы сельского поселения внесено представление. Вместе с тем, муниципальные власти отказались от исполнения законных требований прокурора, необоснованно заявив о нахождении свалки за границами поселения.

Для восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду, защиты природы прокурор обратился с иском в суд об обязании администрацию ликвидировать несанкционированную свалку. Решением суда требования удовлетворены. Судебный акт вступил в законную силу.

- В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении главы поселения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за умышленное неисполнение требований прокурора. Очистка территории находится на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
свалка
 
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