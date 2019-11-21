В Забайкалье главу села обязали убрать свалку

Площадь свалки превышает 8 тыс. кв. м.



В Забайкальском крае прокурор понудил органы местного самоуправления ликвидировать несанкционированную свалку.



Забайкальская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что в сельском поселении «Хушенгинское» Хилокского района Забайкальского края складированы коммунальные отходы. Площадь захламления превышает 8 тыс. кв. м.



В адрес главы сельского поселения внесено представление. Вместе с тем, муниципальные власти отказались от исполнения законных требований прокурора, необоснованно заявив о нахождении свалки за границами поселения.



Для восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду, защиты природы прокурор обратился с иском в суд об обязании администрацию ликвидировать несанкционированную свалку. Решением суда требования удовлетворены. Судебный акт вступил в законную силу.



- В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении главы поселения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за умышленное неисполнение требований прокурора. Очистка территории находится на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

