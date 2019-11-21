Россияне и иностранцы могут оставлять отзывы о работе ведомства
Туристы, пересекающие границу, могут оставить свой отзыв о работе Бурятской таможни, анонимно заполнив анкеты. Анкеты на русском, английском, китайском и монгольском языках находятся в свободном доступе в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска Бурятской таможни.
- С начала 2019 года в Бурятскую таможню поступило 153 отзыва, из них 85 анкет заполнили российские граждане (56 %), 51 – граждане Монголии (33 %), 17 – представители других государств (11%). Физические лица оставляли как положительные комментарии о работе таможенников, так и жаловались на неудобный график работы и длительное оформление, – сообщила главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Ирина Иванова.
85 % респондентов высоко оценили уровень профессионализма и культуру делового общения должностных лиц таможни. 96 % доверяют таможенникам, верят в их честность и порядочность, 4 % воздержались от ответа. Информация о том, что кто-то из должностных лиц таможни пытался получить выгоду в виде денег, ценностей, имущества или услуг, не поступала. При этом 37 % опрошенных, если произойдут такие случаи, готовы сообщить об этом в подразделение по противодействию коррупции таможни.
После заполнения анкеты опускаются в специальный ящик, который вскрывают раз в месяц. Далее анкеты направляются в Бурятскую таможню для анализа и доклада начальнику таможни. Информация тщательно проверяется.
Кроме письменного отзыва путешественники могут выразить свое мнение и по «телефону доверия» (3012) 330-000. Каждое сообщение регистрируется и незамедлительно доводится до сведения руководства таможни и в отдел по противодействию коррупции Бурятской таможни. По желанию обратившегося, ему будет дан письменный ответ.
Туристы помогают Бурятской таможне бороться с коррупцией
Власть, Фото:
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