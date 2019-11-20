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Алексей Цыденов принял участие в споре о табличках перед дорожными камерами

Алексей Цыденов принял участие в споре о табличках перед дорожными камерами
Власть, 
Глава Бурятии предложил ставить предупреждающие таблички на въезде в города, где применяется более 100 камер

Накануне на проектном комитете нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в правительстве России федеральные и региональные чиновники спорили о том, как устанавливать таблички, предупреждающие водителей о комплексах фиксации нарушений. Президент Владимир Путин ещё летом поручил определиться с проблемой информирования граждан о дорожных камерах, сообщает «Коммерсантъ».

Глава Бурятии Алексей Цыденов также принял участие в обсуждениях и высказал свою точку зрения.

Минтранс предложил ставить знаки лишь на въезде в крупные города, где применяется более 1 тысячи камер. Одной таблички перед населённым пунктом достаточно, поддержали в ГИБДД. Алексей Цыденов предложил снизить порог до 100 комплексов. С ним согласился вице-премьер Максим Акимов.

Вице-мэр Москвы Максим Лоскутов предложил отказаться от табличек совсем, уточняя, что столбы, на которых их ставят, нужно красить и тратить на это деньги. С ним не согласился минтранс, заявляя, что таблички нужны для того, чтобы приучить водителей соблюдать правила.

Тогда глава Бурятии напомнил про поручение президента в июле: любая камера на дороге должна быть обозначена в «информационных системах», и если это условие не выполняется, штраф выноситься не может.

Зампред правительства Максим Акимов предложил создать механизм, при котором ГИБДД не сможет вынести постановление с помощью не обозначенной в информационной системе камеры. Некоторые отметили, что публикация мест установки камер в сети и навигационных программах не может подменять предупреждение водителей с помощью знаков.

- Оба этих способа должны дополнять друг друга, но не исключать. Когда-нибудь мы придём к тому, что все водители будут законопослушные и их предупреждать не надо будет, но пока об этом рано говорить, - цитирует первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова «Коммерсантъ».

Справка:

Документ проекта разработал Российский дорожный научно-исследовательский институт вместе с Росавтодором, госкомпанией «Автодор» и ГИБДД.

Документ представляет собой компиляцию действующих требований ГОСТа, правил дорожного движения и содержит ряд их уточнений. Основной интерес представляют правила предупреждения водителей об автоматических комплексах фиксации нарушений. Стационарная камера обозначается табличкой «Фотовидеофиксация» и может применяться в сочетании с другими знаками («Ограничение скорости», «Светофорное регулирование», «Пешеходный переход», «Остановка запрещена» и т. д.). Передвижные камеры будут обозначены такой же табличкой, но переносной на жёлтом фоне: в населённом пункте — за 50–100 м до зоны контроля, вне населённого пункта — за 150–300 м.
глава Бурятии камеры фиксации Алексей Цыденов
 
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