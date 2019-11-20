Мэрия Улан-Удэ не давала жильё инвалиду

Администрация города пыталась обжаловать решение суда о выделении квартиры



В прокуратуру с заявлением о нарушении жилищных прав обратилась жительница Железнодорожного района Улан-Удэ.



Дочь женщины инвалид II группы и страдает хроническим заболеванием. Болезнь включена в перечень тяжёлых форм заболеваний, при которых совместное проживание людей в одной квартире невозможно.



- Дочь состоит на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе по категории «малоимущие граждане». В соответствии с федеральным законодательством женщина имеет право на предоставление вне очереди жилого помещения по договору социального найма с учётом дополнительной площади, отвечающей санитарным и техническим нормам, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В суд был предъявлен иск к администрации Улан-Удэ о возложении обязанности по предоставлению вне очереди инвалиду II группы жилого помещения по договору социального найма. Суд удовлетворил исковые требования.



Однако мэрия не согласилась с решением суда и пыталась обжаловать. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя администрации города – без удовлетворения.

