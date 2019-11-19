В Бурятии муниципальные служащих скрывали свои доходы

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции в деятельности администрации Еравнинского района Бурятии.



Выявлено, что десять муниципальных служащих администрации за 2018 год представили недостоверные сведения о полученных доходах, имуществе свои и членов своих семей.



- В справках не отражались сведения о дополнительных доходах, содержались неполные сведения о недвижимом имуществе, находящемся в собственности или пользовании, в одном случае не указано наличие в собственности транспортного средства, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Главе района внесено представление, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц администрации.

