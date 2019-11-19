В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции в деятельности администрации Еравнинского района Бурятии.
Выявлено, что десять муниципальных служащих администрации за 2018 год представили недостоверные сведения о полученных доходах, имуществе свои и членов своих семей.
- В справках не отражались сведения о дополнительных доходах, содержались неполные сведения о недвижимом имуществе, находящемся в собственности или пользовании, в одном случае не указано наличие в собственности транспортного средства, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Главе района внесено представление, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц администрации.
В Бурятии муниципальные служащих скрывали свои доходы
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 19.11.2019
Сельчанин пожаловался в прокуратуру
Власть, 19.11.2019
Мероприятие состоится в ближайшую пятницу
Власть, 18.11.2019
За лето было подготовлены 33 котельные, из них на 13 был произведён капремонт и реконструкция
Власть, 18.11.2019
Он вырубил деревьев почти на 4 миллиона рублей
Высокую награду региону вручил министр культуры РФ Владимир Мединский
«Как же так? Сначала вброс, а потом дело?», - вопрошает бывший председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию
Глава Бурятии подвёл итоги первого года республики в составе Дальневосточного федерального округа
Пост получил известный учёный Игорь Бычков
Председатель КУИ уволена, а одновременно с этим в КСК – громкое назначение
Результаты аукциона появятся на официальном сайте торгов только после вмешательства антимонопольного органа
Алексей Цыденов принял участие по видеосвязи в передаче «Право на справедливость». ВИДЕО
Прокуратура нашла нарушения в работе министерства туризма Бурятии
Мероприятие состоится завтра
Бывший исполняющий обязанности гендиректора подозревается в превышении полномочий
Власть, 13.11.2019
Иномарка появится в распоряжении администрации до конца года