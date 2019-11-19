В Бурятии главу поселения привлекли к ответственности за долгий ответ на обращение

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Сельчанин пожаловался в прокуратуру

В июле 2019 года житель Заиграевского района Бурятии письменно обратился к главе посёлка Заиграево по вопросу подтопления жилого дома и приусадебного участка ливневыми водами.

Однако заявление в установленный срок не было рассмотрено, ответ не направлен. Заявитель пожаловался в прокуратуру.

В отношении главы городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении. должностное лицо оштрафовано на пять тысяч рублей.

Ответ заявителю дан лишь в ходе прокурорской проверки в сентябре 2019 года, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии после кратковременных ливней оказались затоплены 30 домов и приусадебных участков. В огородах стояла вода, были уничтожены посадки. Затопило также подвалы и подполья в домах. В населённом пункте был введён режим ЧС.

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