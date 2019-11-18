Бывший депутат в Бурятии осуждён за незаконную рубку леса

Он вырубил деревьев почти на 4 миллиона рублей



Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.



- В судебном заседании установлено, что, являясь депутатом совета депутатов муниципального образования «Кондинское», в марте – апреле 2019 года мужчина совместно с другими лицами, неосведомлёнными о его преступном намерении, совершил незаконную рубку деревьев в Читинском и Кондинском лесничествах, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Лесному фонду причинён ущерб на сумму 3,8 млн рублей.



Депутатские полномочия осуждённого досрочно прекращены на основании личного заявления.



Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Исковые заявления прокурора и лесничества о взыскании ущерба судом удовлетворены.



Приговор не вступил в законную силу.

