Он вырубил деревьев почти на 4 миллиона рублей
Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
- В судебном заседании установлено, что, являясь депутатом совета депутатов муниципального образования «Кондинское», в марте – апреле 2019 года мужчина совместно с другими лицами, неосведомлёнными о его преступном намерении, совершил незаконную рубку деревьев в Читинском и Кондинском лесничествах, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Лесному фонду причинён ущерб на сумму 3,8 млн рублей.
Депутатские полномочия осуждённого досрочно прекращены на основании личного заявления.
Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Исковые заявления прокурора и лесничества о взыскании ущерба судом удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.
Бывший депутат в Бурятии осуждён за незаконную рубку леса
Власть, Фото:
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