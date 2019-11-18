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Бывший депутат в Бурятии осуждён за незаконную рубку леса

Бывший депутат в Бурятии осуждён за незаконную рубку леса
Власть,  Фото:pixabay.com
Он вырубил деревьев почти на 4 миллиона рублей

Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

- В судебном заседании установлено, что, являясь депутатом совета депутатов муниципального образования «Кондинское», в марте – апреле 2019 года мужчина совместно с другими лицами, неосведомлёнными о его преступном намерении, совершил незаконную рубку деревьев в Читинском и Кондинском лесничествах, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Лесному фонду причинён ущерб на сумму 3,8 млн рублей.

Депутатские полномочия осуждённого досрочно прекращены на основании личного заявления.

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Исковые заявления прокурора и лесничества о взыскании ущерба судом удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура черные лесорубы
 
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