Иркутская область вошла в десятку лидеров по развитию культуры

Власть, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Высокую награду региону вручил министр культуры РФ Владимир Мединский



Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Диплом министру культуры и архивов региона Ольге Стасюлевич вручил глава минкультуры Российской Федерации Владимир Мединский.



Торжественная церемония состоялась на заседании координационного совета по культуре, который проходит в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участие в координационном совете приняли представители 82 регионов страны. Иркутская область столь высокую награду получила впервые.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, среди показателей, которые учитывались при определении лидеров по темпам развития культуры в стране, были темпы роста бюджета на сферу культуры и показатели исполнения национального проекта «Культура».



В Иркутской области за последние четыре года средства, предусмотренные на финансирование сферы культуры, увеличились в 2,7 раза с 1,6 млрд. рублей в 2015 году до 4,4 млрд. рублей в 2019 году. Значительная часть средств направляется на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры. Так, в 2019 году такие работы идут на 44 объектах, для сравнения, в 2016 году был всего один объект. Средства вкладываются в модернизацию муниципальных культурно-досуговых учреждений. На проведение текущих ремонтов в 2019 году из областного и федерального бюджетов было выделено 65,8 млн. рублей.



Иркутская область является активным участником национального проекта «Культура». В рамках нацпроекта в регионе возводят три дома культуры. Работы идут в деревне Усть-Куда Иркутского района, сёлах Майск Осинского района и Тальяны Усольского района. В общей сложности из федерального бюджета на их возведение в этом году выделено 59,6 млн. рублей.



35 млн. рублей из федерального бюджета в этом году были направлены на создание в регионе современных модельных библиотек. Пять из них уже открылись, они расположены в Байкальске, Заларях, Саянске, Бугульдейке и Тулуне, шестая – в Ангарске – начнёт работать в ближайшее время.



По одному пианино в рамках национального проекта «Культура» в этом году получат 58 музыкальных школ региона. Среди получателей – учреждения, расположенные в Жигалово, Еланцах, Магистральном, Бодайбо и Киренске.



- Национальный проект «Культура» и федеральное финансирование дают возможность регионам активно развивать сферу культуры. Это огромная поддержка, без которой наши учреждения не смогли бы так быстро развиваться. Иркутская область участвует в национальном проекте по всем возможным направлениям и будет это делать в дальнейшем, – заявила Ольга Стасюлевич.

