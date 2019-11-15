 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Ноября

14 Ноября

Популярное

Иркутская область вошла в десятку лидеров по развитию культуры

Иркутская область вошла в десятку лидеров по развитию культуры
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Высокую награду региону вручил министр культуры РФ Владимир Мединский

Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Диплом министру культуры и архивов региона Ольге Стасюлевич вручил глава минкультуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Торжественная церемония состоялась на заседании координационного совета по культуре, который проходит в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участие в координационном совете приняли представители 82 регионов страны. Иркутская область столь высокую награду получила впервые.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, среди показателей, которые учитывались при определении лидеров по темпам развития культуры в стране, были темпы роста бюджета на сферу культуры и показатели исполнения национального проекта «Культура».

В Иркутской области за последние четыре года средства, предусмотренные на финансирование сферы культуры, увеличились в 2,7 раза с 1,6 млрд. рублей в 2015 году до 4,4 млрд. рублей в 2019 году. Значительная часть средств направляется на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры. Так, в 2019 году такие работы идут на 44 объектах, для сравнения, в 2016 году был всего один объект. Средства вкладываются в модернизацию муниципальных культурно-досуговых учреждений. На проведение текущих ремонтов в 2019 году из областного и федерального бюджетов было выделено 65,8 млн. рублей.

Иркутская область является активным участником национального проекта «Культура». В рамках нацпроекта в регионе возводят три дома культуры. Работы идут в деревне Усть-Куда Иркутского района, сёлах Майск Осинского района и Тальяны Усольского района. В общей сложности из федерального бюджета на их возведение в этом году выделено 59,6 млн. рублей.

35 млн. рублей из федерального бюджета в этом году были направлены на создание в регионе современных модельных библиотек. Пять из них уже открылись, они расположены в Байкальске, Заларях, Саянске, Бугульдейке и Тулуне, шестая – в Ангарске – начнёт работать в ближайшее время.

По одному пианино в рамках национального проекта «Культура» в этом году получат 58 музыкальных школ региона. Среди получателей – учреждения, расположенные в Жигалово, Еланцах, Магистральном, Бодайбо и Киренске.

- Национальный проект «Культура» и федеральное финансирование дают возможность регионам активно развивать сферу культуры. Это огромная поддержка, без которой наши учреждения не смогли бы так быстро развиваться. Иркутская область участвует в национальном проекте по всем возможным направлениям и будет это делать в дальнейшем, – заявила Ольга Стасюлевич.
Иркутская область культура рейтинг минкульт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Уволенная Анастасия Кузовлева: «Позволю не согласиться с методами»
Уволенная Анастасия Кузовлева: «Позволю не согласиться с методами»
Власть, 15.11.2019
«Как же так? Сначала вброс, а потом дело?», - вопрошает бывший председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию
Алексей Цыденов о первом годе в ДФО: «Мы получили сразу много плюсов»
Алексей Цыденов о первом годе в ДФО: «Мы получили сразу много плюсов»
Власть, 15.11.2019
Глава Бурятии подвёл итоги первого года республики в составе Дальневосточного федерального округа
Назначен директор Иркутского филиала СО РАН
Назначен директор Иркутского филиала СО РАН
Власть, 15.11.2019
Пост получил известный учёный Игорь Бычков
Мэр Улан-Удэ уволил Анастасию Кузовлеву за игорный клуб
Мэр Улан-Удэ уволил Анастасию Кузовлеву за игорный клуб
Власть, 14.11.2019
Председатель КУИ уволена, а одновременно с этим в КСК – громкое назначение
В Бурятии результаты лесного аукциона не опубликовали вовремя
В Бурятии результаты лесного аукциона не опубликовали вовремя
Власть, 14.11.2019
Результаты аукциона появятся на официальном сайте торгов только после вмешательства антимонопольного органа
Глава Бурятии на Первом канале озвучил рецепт «лечения» российских дорог
Глава Бурятии на Первом канале озвучил рецепт «лечения» российских дорог
Власть, 14.11.2019
Алексей Цыденов принял участие по видеосвязи в передаче «Право на справедливость». ВИДЕО
Минтуризма Бурятии уличили в формальной работе
Минтуризма Бурятии уличили в формальной работе
Власть, 14.11.2019
Прокуратура нашла нарушения в работе министерства туризма Бурятии
В Иркутске арестовали экс-руководителя агентства развития памятников
В Иркутске арестовали экс-руководителя агентства развития памятников
Власть, 14.11.2019
Бывший исполняющий обязанности гендиректора подозревается в превышении полномочий
Бичурский район покупает себе новенькую «Камри» за 1,5 млн
Бичурский район покупает себе новенькую «Камри» за 1,5 млн
Власть, 13.11.2019
Иномарка появится в распоряжении администрации до конца года
Алексей Цыденов отметит Новый год в Бурятии
Алексей Цыденов отметит Новый год в Бурятии
Власть, 13.11.2019
Об этом глава Бурятии сообщил сам на пресс-конференции
Глава Бурятии: «В полемику с Хамбо Ламой вступать не собираюсь»
Глава Бурятии: «В полемику с Хамбо Ламой вступать не собираюсь»
Власть, 13.11.2019
Алексей Цыденов прокомментировал критику главы Буддийской традиционной Сангхи в свой адрес  
Алексей Цыденов не будет увольнять министра здравоохранения Бурятии
Алексей Цыденов не будет увольнять министра здравоохранения Бурятии
Власть, 13.11.2019
Глава считает, что оценивать работу нужно не по эмоциям, а по результатам
Алексей Цыденов пообещал выучить бурятский язык до конца срока
Алексей Цыденов пообещал выучить бурятский язык до конца срока
Власть, 13.11.2019
«Речь на бурятском языке в том объёме, в котором могу сказать, говорю не по бумажке», - отметил глава

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^