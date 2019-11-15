Алексей Цыденов о первом годе в ДФО: «Мы получили сразу много плюсов»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии подвёл итоги первого года республики в составе Дальневосточного федерального округа



На с пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что республика справилась с задачами, поставленными перед ней в начале года. Поэтому получила поддержку на реализацию дополнительных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Президент Путин своим указом в ноябре 2018 года перевёл Бурятию в состав Дальневосточного федерального округа. Алексей Цыденов озвучил, что от этого выиграла Бурятия.



Поддержка семей с детьми



Алексей Цыденов в первую очередь отметил появление новых видов социальной поддержки семей с детьми.



- От вхождения в ДФО мы получили сразу много плюсов. Первое – у нас появились выплаты на третьего ребёнка. И сейчас уже почти 1,7 тысяч семей получают их. Ещё теперь у нас есть «дальневосточный» материнский капитал - 136 тысяч рублей при рождении второго ребёнка дополнительно к федеральному маткапиталу. Теперь при рождении второго ребёнка наши семьи получают 589 тысяч рублей, - отметил глава Бурятии.



Вторым пунктом Алексей Цыденов обозначил реализацию 98 мероприятий плана социального развития центров экономического роста («единой» дальневосточной субсидии). Только в 2019 году финансирование по плану составляет 3,6 млрд рублей.



- По плану реализации этих мероприятий мы идем в графике – все, что было предусмотрено на этот год, успели. У разных субъектов разная успешность, у нас все мероприятия, которые мы запланировали в начале года, сделаны и даже дополнительные работы включили. Мы шли с опережением, поэтому нам добавляли деньги на новые мероприятия, - резюмировал глава.



Модернизация социальных объектов



Так, на средства дальневосточной субсидии только 40 образовательных учреждений произвели капремонт - это детские сады, школы и средне профессиональные образовательные учреждение.



- Мы бились за ликвидацию третьей смены в школах. А теперь получили поддержку не только на строительство новых зданий, но и на обновление старых школ и детских садов, - отметил глава.



На эти средства также закуплено оборудование для обновления материально- технической базы техникумов, колледжей. Это станки, сварочные стенды и другое специальное оборудование, программные продукты для 3D-моделирования, благодаря которому узлы и детали проектируются сразу в компьютере, и компьютер делает стыковку элементов. Закуплена техника, в частности, комбайны, чтобы студенты, выходя из техникума, умели управлять всеми видами сельскохозяйственного транспорта. В целом приобретена тысяча единиц оборудования для обновления системы среднего профессионального образования.



Наряду с объектами образования отремонтированы, построены и оснащены новым оборудованием десятки объектов культуры, спорта и здравоохранения.



Поддержка бизнеса



Ещё одним безусловным плюсом вступления в ДФО Алексей Цыденов назвал новые меры поддержки бизнеса, которые дают дальневосточные институты поддержки. Помимо налоговых льгот, это ещё и прямое субсидирование. В качестве примера он привел ГОК «Озерный».



Субсидии на авиаперелёты



Также благодаря вступлению в ДФО в республике отменён НДС на перелёты внутри округа.



- Первыми почувствовали эти жители Таксимо, Северобайкальска и Нижнеангарска. Это тоже эффект, который в глаза не бросается, но он есть, - рассказал Алексей Цыденов.



Плюс бюджету



По словам главы Бурятии, «не видимых» позитивных сдвигов ещё много. Например, у Бурятии теперь другая дотация по выравниванию бюджета, поскольку для регионов Дальневосточного федеральному округу утверждены повышающие коэффициенты. Соответственно, на сбалансированность бюджета регион получает большее финансирование. Разница в бюджете между прошлым и этим годом - почти 12 млрд рублей.



- Эффектов много, и мы даже ещё не все раскрыли. В следующем году у нас будет дальнейшая реализация дальневосточной субсидии: будет строиться Национальный музей, здание театра «Байкал» и так далее. Безусловно мы надеемся, что поддержка материнства и детства, выплаты на третьего ребёнка, дополнительный маткапитал позволят нашим семьям более уверенно планировать свое развитие, и у нас будет больше многодетных семей, - сказал Алексей Цыденов.



