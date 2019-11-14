Байкальский транспортный прокурор проведёт приём в Бурятии

Мероприятие состоится завтра



Байкальский транспортный прокурор Иван Добренов 15 ноября проведёт выездной приём граждан в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии.



Приём граждан состоится с 10 до 12 часов в здании Таксимовского линейного отдела полиции по адресу: посёлок Таксимо, улица 70 лет октября, 49 «а».



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