Мероприятие состоится завтра
Байкальский транспортный прокурор Иван Добренов 15 ноября проведёт выездной приём граждан в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии.
Приём граждан состоится с 10 до 12 часов в здании Таксимовского линейного отдела полиции по адресу: посёлок Таксимо, улица 70 лет октября, 49 «а».
Байкальский транспортный прокурор проведёт приём в Бурятии
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