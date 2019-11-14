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В Иркутске арестовали экс-руководителя агентства развития памятников

В Иркутске арестовали экс-руководителя агентства развития памятников
Власть,  Фото:pixabay.com
Бывший исполняющий обязанности гендиректора подозревается в превышении полномочий

В Иркутске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего и. о. гендиректора в акционерном обществе «Агентство развития памятников Иркутска», он подозревается в превышении должностных полномочий.

В 2018 году руководитель агентства осуществил незаконное отчуждение земельного участка в 16 соток, расположенного в центре Иркутска. Сумма ущерба составила более 22 миллионов рублей.

Следователи задержали мужчину, сейчас он заключён под стражу.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, осуществляется изъятие интересующей следствие документации. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
арест превышение должностных полномочий
 
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