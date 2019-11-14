В Иркутске арестовали экс-руководителя агентства развития памятников

Бывший исполняющий обязанности гендиректора подозревается в превышении полномочий



В Иркутске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего и. о. гендиректора в акционерном обществе «Агентство развития памятников Иркутска», он подозревается в превышении должностных полномочий.



В 2018 году руководитель агентства осуществил незаконное отчуждение земельного участка в 16 соток, расположенного в центре Иркутска. Сумма ущерба составила более 22 миллионов рублей.



Следователи задержали мужчину, сейчас он заключён под стражу.



- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, осуществляется изъятие интересующей следствие документации. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

