Бывший исполняющий обязанности гендиректора подозревается в превышении полномочий
В Иркутске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего и. о. гендиректора в акционерном обществе «Агентство развития памятников Иркутска», он подозревается в превышении должностных полномочий.
В 2018 году руководитель агентства осуществил незаконное отчуждение земельного участка в 16 соток, расположенного в центре Иркутска. Сумма ущерба составила более 22 миллионов рублей.
Следователи задержали мужчину, сейчас он заключён под стражу.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, осуществляется изъятие интересующей следствие документации. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске арестовали экс-руководителя агентства развития памятников
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