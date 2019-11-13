Алексей Цыденов отметит Новый год в Бурятии

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Об этом глава Бурятии сообщил сам на пресс-конференции



Глава республики Алексей Цыденов сегодня рассказал на пресс-конференции, что будет отмечать Новый год в Бурятии. Личный вопрос главе республики задала журналист.



- В Бурятии точно, никуда не уезжаю, где ещё, я сейчас думаю. Не знаю, в Тунку поеду или на севера. Я уже два раза отмечал Новый год в Байкальской ривьере. Новый год - семейный праздник, надо дома отмечать, - ответил Алексей Цыденов.



Напомним, глава Бурятии является многодетным отцом. Он вместе с супругой Ириной Цыденовой воспитывает четверых детей – Илью, Георгия, Льва и Киру. Старший сын Илья изучает ракетостроение в МГТУ им. Баумана. Сын Георгий и дочь Кира учатся в школе. Самый младший Лев родился в 2016 году.



