Алексей Цыденов прокомментировал критику главы Буддийской традиционной Сангхи в свой адрес
Сегодня на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал критику, идущую в его адрес со стороны Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. Глава Бурятии отметил, что в полемику с главой Буддийской традиционной Сангхи вступать не будет. «Это не то, чем мы должны заниматься», - подчеркнул Цыденов.
- Досадно, когда высказывают такие замечания. Но это его право, мы со своей стороны работу ведём, не останавливаемся, что касается сельского хозяйства, не только развития овцеводства. Работаем по всем направлениям, - сказал глава Бурятии.
Глава Бурятии: «В полемику с Хамбо Ламой вступать не собираюсь»
Власть, Фото:
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