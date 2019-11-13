Глава Бурятии: «В полемику с Хамбо Ламой вступать не собираюсь»

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Алексей Цыденов прокомментировал критику главы Буддийской традиционной Сангхи в свой адрес



Сегодня на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал критику, идущую в его адрес со стороны Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. Глава Бурятии отметил, что в полемику с главой Буддийской традиционной Сангхи вступать не будет. «Это не то, чем мы должны заниматься», - подчеркнул Цыденов.



- Досадно, когда высказывают такие замечания. Но это его право, мы со своей стороны работу ведём, не останавливаемся, что касается сельского хозяйства, не только развития овцеводства. Работаем по всем направлениям, - сказал глава Бурятии.

