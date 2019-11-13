Прошла акция «Начни с себя»
Сотрудники муниципалитета и подведомственных учреждений администрации Улан-Удэ досрочно оплатили имущественные налоги. Именно этот вид налога полностью поступает в бюджет Улан-Удэ, формируя доходную базу.
Срок оплаты имущественных налогов до 2 декабря текущего года, однако сотрудники мэрии оплатили их до 1 ноября. Это было сделано в рамках акции «Начни с себя», сообщили в администрации Улан-Удэ.
Чиновники Улан-Удэ досрочно оплатили имущественные налоги
Власть, Фото:
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