Чиновники Улан-Удэ досрочно оплатили имущественные налоги

Прошла акция «Начни с себя»



Сотрудники муниципалитета и подведомственных учреждений администрации Улан-Удэ досрочно оплатили имущественные налоги. Именно этот вид налога полностью поступает в бюджет Улан-Удэ, формируя доходную базу.



Срок оплаты имущественных налогов до 2 декабря текущего года, однако сотрудники мэрии оплатили их до 1 ноября. Это было сделано в рамках акции «Начни с себя», сообщили в администрации Улан-Удэ.

