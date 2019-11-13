Приём состоится в приёмной президента Российской Федерации в республике
В среду, 20 ноября, с 10 до 12 часов состоится приём граждан по личным вопросам руководителем следственного управления СКР по Бурятии Вячеславом Сухоруковым.
Приём будет проводиться в приёмной президента Российской Федерации в республике по адресу: Улан-Удэ, улица Коммунистичепская, 47.
По всем вопросам организации приёма граждан и для предварительной записи обращаться по телефону 8 (3012) 21-19-40; 21-49-87; 21-46-23, 21-50-67.
- Приём граждан, в основном, осуществляется по вопросам, отнесённым к компетенции следственного комитета Российской Федерации, которые касаются расследования преступлений против личности, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод человека, общественной безопасности, расследования должностных и налоговых преступлений; преступлений, совершенных лицами с особым правовым статусом, а также тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Также граждане могут направить обращение или заявлением для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив соответствующую форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте следственного управления. Помимо этого, пользователи социальных сетей могут задать вопросы о деятельности следственного управления или направить сообщения по иным вопросам через официальное сообщество следственного управления «Вконтакте».
Как сообщал «Байкал-Daily», также приём граждан в приёмной президента Российской Федерации в Бурятии будет проводить прокурор республики Галина Ковалёва. Мероприятие состоится 27 ноября.
Главный следователь Бурятии примет граждан
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