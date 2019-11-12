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Народный Хурал Бурятии увеличит расходы на себя на 3,6 млн

Народный Хурал Бурятии увеличит расходы на себя на 3,6 млн
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Рост расходов связан с тем, что депутаты хотят чаще видеть себя с положительной стороны в СМИ

Народный Хурал Бурятии подготовил проект расходов на обеспечение собственной деятельности на 2020 год. Запланирована в сумма почти 270 миллионов рублей.

В эти средства входят расходы на оплату труда, страховые взносы, затраты на материально-техническое обеспечение, закупку канцелярии и многое другое.

В штате Хурала числятся 106 человек. Из них 15 человек – депутаты, работающие на постоянной (оплачиваемой) основе и замещающие государственные должности республики, 78 должностей государственной гражданской службы, 3 человека, не отнесённых к должностям государственной гражданской службы, 6 человек технического персонала, 4 человека - специалисты аппарата фракций в Народном Хурале.

Большая часть средств будет потрачена на оплату труда работников Хурала и страховые взносы. Это 85% от общей суммы – почти 230 миллионов рублей. Из этих средств более 41 миллиона рублей будут выплачены за работу самих депутатов с учётом страховок.

Все 66 депутатов получают ежемесячно порядка 50 тысяч рублей – на «депутатскую деятельность». Итого на эту статью расходов приходится 43 миллиона рублей. Фонд оплаты труда помощников депутатов Народного Хурала и специалистов фракций составляет более 73 млн. рублей. Фонд оплаты труда аппарата Хурала составляет более 71 млн. рублей.

На материально-техническое обеспечение затратят лишь 15% от общего бюджета – чуть более 40 млн. рублей. Это затраты на услуги связи, интернет, расходы на командировки и прочее.

В том числе 2,8 млн. рублей парламент намерен потратить на «информационное освещение деятельности Народного Хурала в средствах массовой информации». В пояснительной записке указано, что расходы выросли на 1,3% именно из-за услуг СМИ.

- В связи с развитием новых информационных технологий ─ социальных сетей в Интернете, предлагается увеличить расходы на услуги сетевых изданий и информационных агентств. В связи с переходом страны на цифровое телевизионное вещание ─ увеличить расходы на информационные услуги на телеканалах. С целью наибольшего информирования сельских жителей о деятельности Народного Хурала Республики Бурятия ─ вдвое увеличить расходы на информационные услуги в печатных изданиях (районных газетах), - говорится в документе.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 2019 год Народный Хурал на себя выделял 266,2 млн. рублей. Таким образом, увеличение за год составит 3,6 млн. рублей.

Бурятский парламент с каждым годом обходится бюджету всё дороже. Так, в 2018 году на деятельность Народного Хурала было потрачено 258 млн рублей.

Бюджетный вопрос будет рассмотрен на очередной сессии в декабре.

Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
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