 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Ноября

11 Ноября

Популярное

Иркутская область заняла 2 место в СФО по незавершённым соцобъектам

Иркутская область заняла 2 место в СФО по незавершённым соцобъектам
Власть,  Фото:pixabay.com
Областные законодатели называют ситуацию в регионе запущенной

Иркутская область в Сибирском Федеральном округе занимает второе место по количеству объектов незавершённого строительства социального назначения, и пятое место – по общему количеству объектов незавершённого строительства. Об этом было заявлено на совещании «О мерах, предпринимаемых правительством Иркутской области для сокращения объёмов и количества незавершённых объектов строительства», которое состоялось в областном законодательном собрании под председательством Сергея Сокола.

В совещании приняли участие вице-спикеры и депутаты заксобрания, а также представители правительств и профильных министерств региона, депутаты думы областного центра, ассоциации муниципальных образований области.

По информации зампредседателя контрольно-счётной палаты региона Юлии Махтиной, на 1 января 2019 года в регионе числилось 1 434 таких объектов, их сметная стоимость составляет около 49 млрд. руб. Она напомнила, что президентом страны в августе 2015 и в мае 2016 всем субъектам было поручено обеспечить инвентаризацию объектов незавершённого строительства, при возведении которых были использованы средства бюджетов всех уровней до 1 февраля 2017 года, и по итогам этой работы принять решение по их дальнейшей судьбе и вовлечения их в хозяйственный оборот. КСП области обратило внимание на недостаточность организационных мер, принимаемых правительством региона, по снижению объёмов и количества объектов незавершённого строительства. Также отсутствует полноценный учёт этих объектов.

Председатель заксобрания Сергей Сокол назвал ситуацию запущенной. Основная причина, по мнению спикера, в том, что нет понимания, кто несёт ответственность за эту работу. Депутат ГД ФС РФ Александр Якубовский, который принял участие в обсуждении по видеосвязи, отметил, что в регионе только в конце 2018 года появился «проектный офис» (рабочая группа по внедрению в Иркутской области лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ). По поручению президента страны его требовалось создать ещё в ноябре 2015 года. К тому же, по мнению депутата, он действует только формально, и это яркий пример отношения региональной власти к проблеме строительства.

Министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина подтвердила, что не определён единый орган, который занимался бы этой проблемой в комплексе. По её словам, реестры незавершённых объектов строительства ведут министерство имущественных отношений и министерства строительств, дорожного хозяйства. Между тем, на федеральном уровне есть поручение о создании единого координационного органа.

Кроме того, парламентарии подняли вопрос о строительстве дороги на Ольхон. Вице-спикер Кузьма Алдаров поинтересовался судьбой Дома спорта в посёлке Усть-Ордынский, который обещали построить сразу после объединения двух субъектов. Представители министерства заверили, что при формировании бюджета на 2020-22 годы средства для строительства объекта по откорректированной документации будут заложены. Депутат Анатолий Аблов запросил список социальных объектов, которые планируются к сдаче в конце 2019 года – начале в 2020 года в Усть-Ордынском округе. Он также уточнил информацию по поводу дома культуры в селе Майск, который должен быть сдан до конца 2019 года. По словам депутата, работы идут с заметным отставанием от графика. Объект строится на федеральные деньги и в случае его несвоевременной сдачи на область могут быть наложены штрафные санкции. Депутат Николай Труфанов поднял вопрос о финансировании прохождения экспертизы ПСД поликлиники на 200 мест в Качуге, которая проводится уже более двух лет. Депутат Антон Красноштанов поднял вопрос о завершении строительства детской поликлиники №8 в Ново-Ленино в Иркутске. Полтора года назад уже вставал вопрос о замене подрядчика, который не выполняет обязательства по срокам, однако до сих пор этого сделано не было, объект так и не закончен. Депутат заявил, что намерен инициировать парламентский запрос по строительству поликлиники, а также потребовал от министерства организовать посещение объекта.

Присутствовавший на совещании председатель думы г. Иркутска Дмитрий Ружников призвал усилить работу с муниципалитетами. В частности, в связи с изменениями в градостроительном кодексе РФ у администрации города нет понимания, как выдавать разрешения на строительство или ввод, потому что очень остро стоит вопрос об экологической экспертизе.

Вице-спикер заксобрания региона Александр Ведерников подчеркнул, что правительству области необходимо завершить работу по инвентаризации объектов незавершенного строительства. Парламентарии оставят тему на контроле. Кроме того, в план работы контрольно-счётной палаты будет включена детальная проверка незаконченных объектов в социальной сфере, проинформировал председатель комиссии по контрольной деятельности Тимур Сагдеев. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Иркутской области.
Иркутская область СФО рейтинг строительство социальные объекты незавершенное строительство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии осмотрит в Тарбагатайском районе 20 объектов
Глава Бурятии осмотрит в Тарбагатайском районе 20 объектов
Власть, 12.11.2019
Сегодня, 12 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочей поездкой в Тарбагатайском районе
Правительству предложили вернуть прежний пенсионный возраст жителям ДФО
Правительству предложили вернуть прежний пенсионный возраст жителям ДФО
Власть, 12.11.2019
Инициативу озвучил комитет Госдумы по региональной политике
Баир Цыренов: «Лично я ощущаю поддержку в ДФО»
Баир Цыренов: «Лично я ощущаю поддержку в ДФО»
Власть, 11.11.2019
Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов оставил в Facebook пост по поводу года в ДФО
Берегоукрепление в Листвянке не приведёт к защите от подтопления
Берегоукрепление в Листвянке не приведёт к защите от подтопления
Власть, 11.11.2019
К такому выводу пришла Байкальская природоохранная прокуратура
Новый председатель комитета по образованию Улан-Удэ: «Давления на директоров школ нет»
Новый председатель комитета по образованию Улан-Удэ: «Давления на директоров школ нет»
Власть, 11.11.2019
Татьяна Митрофанова официально возглавила комитет по образованию Улан-Удэ и рассказала о первых шагах в новой должности
В Бурятии прошёл VII информационный форум государственных служб
В Бурятии прошёл VII информационный форум государственных служб
Власть, 11.11.2019
Государство всё глубже уходит в онлайн, отметили на форуме
Игорю Шутенкову внесли представление
Игорю Шутенкову внесли представление
Власть, 11.11.2019
Прокуратура нашла нарушения с публичными слушаниями в Улан-Удэ
Избирком Бурятии извинился перед улан-удэнцем
Избирком Бурятии извинился перед улан-удэнцем
Власть, 11.11.2019
Улан-удэнца не оказалось в списке избирателей в день выборов мэра
Губернатор Забайкалья предложил создать новый орган госвласти
Губернатор Забайкалья предложил создать новый орган госвласти
Власть, 11.11.2019
Губернатор Александр Осипов предложил создать государственный комитет Забайкальского края
Чайка назначил прокурора Кижингинского района Бурятии
Чайка назначил прокурора Кижингинского района Бурятии
Власть, 11.11.2019
Сергей Заводской начинал службу в региональном следственном управлении
Глава Бурятии отказался от роста зарплаты себе и министрам в пользу госслужащих
Глава Бурятии отказался от роста зарплаты себе и министрам в пользу госслужащих
Власть, 11.11.2019
В этом году не вырастет зарплата у главы Бурятии, министров и руководителей служб, депутатов
Глава Бурятии посетил первый показ в новом кинозале в Кижинге
Глава Бурятии посетил первый показ в новом кинозале в Кижинге
Власть, 11.11.2019
До конца года в республике появятся ещё восемь кинотеатров
Глава МВД Бурятии заявил о снижении числа преступлений
Глава МВД Бурятии заявил о снижении числа преступлений
Власть, 09.11.2019
В том числе уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений
Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Власть, 09.11.2019
Алексей Цыденов осмотрит социальные объекты и откроет дорогу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^