Иркутская область заняла 2 место в СФО по незавершённым соцобъектам

Областные законодатели называют ситуацию в регионе запущенной



Иркутская область в Сибирском Федеральном округе занимает второе место по количеству объектов незавершённого строительства социального назначения, и пятое место – по общему количеству объектов незавершённого строительства. Об этом было заявлено на совещании «О мерах, предпринимаемых правительством Иркутской области для сокращения объёмов и количества незавершённых объектов строительства», которое состоялось в областном законодательном собрании под председательством Сергея Сокола.



В совещании приняли участие вице-спикеры и депутаты заксобрания, а также представители правительств и профильных министерств региона, депутаты думы областного центра, ассоциации муниципальных образований области.



По информации зампредседателя контрольно-счётной палаты региона Юлии Махтиной, на 1 января 2019 года в регионе числилось 1 434 таких объектов, их сметная стоимость составляет около 49 млрд. руб. Она напомнила, что президентом страны в августе 2015 и в мае 2016 всем субъектам было поручено обеспечить инвентаризацию объектов незавершённого строительства, при возведении которых были использованы средства бюджетов всех уровней до 1 февраля 2017 года, и по итогам этой работы принять решение по их дальнейшей судьбе и вовлечения их в хозяйственный оборот. КСП области обратило внимание на недостаточность организационных мер, принимаемых правительством региона, по снижению объёмов и количества объектов незавершённого строительства. Также отсутствует полноценный учёт этих объектов.



Председатель заксобрания Сергей Сокол назвал ситуацию запущенной. Основная причина, по мнению спикера, в том, что нет понимания, кто несёт ответственность за эту работу. Депутат ГД ФС РФ Александр Якубовский, который принял участие в обсуждении по видеосвязи, отметил, что в регионе только в конце 2018 года появился «проектный офис» (рабочая группа по внедрению в Иркутской области лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ). По поручению президента страны его требовалось создать ещё в ноябре 2015 года. К тому же, по мнению депутата, он действует только формально, и это яркий пример отношения региональной власти к проблеме строительства.



Министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина подтвердила, что не определён единый орган, который занимался бы этой проблемой в комплексе. По её словам, реестры незавершённых объектов строительства ведут министерство имущественных отношений и министерства строительств, дорожного хозяйства. Между тем, на федеральном уровне есть поручение о создании единого координационного органа.



Кроме того, парламентарии подняли вопрос о строительстве дороги на Ольхон. Вице-спикер Кузьма Алдаров поинтересовался судьбой Дома спорта в посёлке Усть-Ордынский, который обещали построить сразу после объединения двух субъектов. Представители министерства заверили, что при формировании бюджета на 2020-22 годы средства для строительства объекта по откорректированной документации будут заложены. Депутат Анатолий Аблов запросил список социальных объектов, которые планируются к сдаче в конце 2019 года – начале в 2020 года в Усть-Ордынском округе. Он также уточнил информацию по поводу дома культуры в селе Майск, который должен быть сдан до конца 2019 года. По словам депутата, работы идут с заметным отставанием от графика. Объект строится на федеральные деньги и в случае его несвоевременной сдачи на область могут быть наложены штрафные санкции. Депутат Николай Труфанов поднял вопрос о финансировании прохождения экспертизы ПСД поликлиники на 200 мест в Качуге, которая проводится уже более двух лет. Депутат Антон Красноштанов поднял вопрос о завершении строительства детской поликлиники №8 в Ново-Ленино в Иркутске. Полтора года назад уже вставал вопрос о замене подрядчика, который не выполняет обязательства по срокам, однако до сих пор этого сделано не было, объект так и не закончен. Депутат заявил, что намерен инициировать парламентский запрос по строительству поликлиники, а также потребовал от министерства организовать посещение объекта.



Присутствовавший на совещании председатель думы г. Иркутска Дмитрий Ружников призвал усилить работу с муниципалитетами. В частности, в связи с изменениями в градостроительном кодексе РФ у администрации города нет понимания, как выдавать разрешения на строительство или ввод, потому что очень остро стоит вопрос об экологической экспертизе.



Вице-спикер заксобрания региона Александр Ведерников подчеркнул, что правительству области необходимо завершить работу по инвентаризации объектов незавершенного строительства. Парламентарии оставят тему на контроле. Кроме того, в план работы контрольно-счётной палаты будет включена детальная проверка незаконченных объектов в социальной сфере, проинформировал председатель комиссии по контрольной деятельности Тимур Сагдеев. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Иркутской области.

