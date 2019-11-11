В Бурятии через суд заставили запастись топливом на зиму

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Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Кяхтинский районный суд в Бурятии рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора Кяхтинского района к администрации посёлка Наушки, ООО «Наушкинская энергосбытовая компания» о понуждении к созданию общего нормативного запаса топлива на отопительный сезон 2019-2020 годов.

Для расчёта размера запаса топлива принимается плановый среднесуточный расход топлива трёх наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток, для твёрдого топлива рассчитывается на 45 суток.

- Однако данные требования законодательства администрацией МО ГП «Наушкинское» и ООО «Наушкинская энергосбытовая компания» не выполняются, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

В судебном заседании ответчики возражали против удовлетворения исковых требований.

Судом исковые требования удовлетворены.

Решение не вступило в законную силу.
топливо
 
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