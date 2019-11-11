В Бурятии через суд заставили запастись топливом на зиму

Нарушения выявила прокуратура
Кяхтинский районный суд в Бурятии рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора Кяхтинского района к администрации посёлка Наушки, ООО «Наушкинская энергосбытовая компания» о понуждении к созданию общего нормативного запаса топлива на отопительный сезон 2019-2020 годов.
Для расчёта размера запаса топлива принимается плановый среднесуточный расход топлива трёх наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток, для твёрдого топлива рассчитывается на 45 суток.
- Однако данные требования законодательства администрацией МО ГП «Наушкинское» и ООО «Наушкинская энергосбытовая компания» не выполняются, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
В судебном заседании ответчики возражали против удовлетворения исковых требований.
Судом исковые требования удовлетворены.
Решение не вступило в законную силу.
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Власть, Фото:
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