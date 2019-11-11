Баир Цыренов: «Лично я ощущаю поддержку в ДФО»





Как сообщал «Байкал-Daily», год нахождения в ДФО Бурятия отметила 3 ноября. В этот день были подведены первые позитивные итоги

«Год назад Бурятия проснулась в Дальневосточном федеральном округе. Для большинства это было неожиданно, кого-то немного пугала неизвестность - что теперь будет? Теперь , думаю большинство согласно, что мы гораздо больше выиграли, нежели потеряли. Единая дальневосточная субсидия, финансирование социальных объектов под точки роста, увеличенное субсидирование перелетов, «дальневосточный гектар» и другие преференции становятся хорошими явлениями нашей жизни. Мы не дискутируем сегодня о том, кто мы сибиряки или дальневосточники, ведь понятно что сибиряки и вместе с тем дальневосточники. Главное - мы россияне!» - написал Баир Цыренов.Он отметил, что в ДФО власти Бурятии «ощущает особенную, как к новичкам, поддержку со стороны полпредства президента РФ, министерства и со стороны коллег из субъектов ДФО».«Лично я это все ощущаю», - добавил Баир Цыренов.