Баир Цыренов: «Лично я ощущаю поддержку в ДФО»

Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов оставил в Facebook пост по поводу года в ДФО
«Год назад Бурятия проснулась в Дальневосточном федеральном округе. Для большинства это было неожиданно, кого-то немного пугала неизвестность - что теперь будет? Теперь , думаю большинство согласно, что мы гораздо больше выиграли, нежели потеряли. Единая дальневосточная субсидия, финансирование социальных объектов под точки роста, увеличенное субсидирование перелетов, «дальневосточный гектар» и другие преференции становятся хорошими явлениями нашей жизни. Мы не дискутируем сегодня о том, кто мы сибиряки или дальневосточники, ведь понятно что сибиряки и вместе с тем дальневосточники. Главное - мы россияне!» - написал Баир Цыренов.
Он отметил, что в ДФО власти Бурятии «ощущает особенную, как к новичкам, поддержку со стороны полпредства президента РФ, министерства и со стороны коллег из субъектов ДФО».
«Лично я это все ощущаю», - добавил Баир Цыренов.
Нарушения выявила прокуратура
Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов оставил в Facebook пост по поводу года в ДФО
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