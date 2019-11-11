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В Бурятии прошёл VII информационный форум государственных служб

В Бурятии прошёл VII информационный форум государственных служб
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Государство всё глубже уходит в онлайн, отметили на форуме

6 ноября на площадках межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Республике Бурятия прошёл VII Информационный форум «Россия - гражданам. Электронные сервисы государственных служб». В сфере оказания государственным услуг основная тенденция проста - государство всё глубже уходит в онлайн, сообщили в пресс-службе УФНС по Бурятии.

Как отметил в своей речи на открытии форума глава Бурятии Алексей Цыденов, в республике 79 федеральных и 35 муниципальных услуг сейчас оказываются в электронном виде. Эта тенденция в будущем будет только нарастать.

В свою очередь, главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин заявил, что республика находится в плане оказания услуг населению государственными структурами в электронном виде на передовых позициях, и поэтому такое мероприятие, как IT-форум, безусловно, необходимо и востребовано.

В этом году организатором форума выступило управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия. В этом есть определённая закономерность. Технологическая оснашённость, использование передовых IT-технологий, большое количество услуг, которые налоговая служба оказывает именно в электронном виде, выдвинули её в число лидеров в этой области.

Форум проводится ежегодно с 2013 года, за это время он стал заметным событием, своего рода точкой осмысления всех тех изменений, которые постоянно происходят в сфере оказания государственных услуг населению. Поэтому программа форума традиционно отличается широким представительством различных ведомств. В этом году в работе форума, помимо налоговой службы, приняли участие комитет информационных технологий и документальной связи администрации главы, управление Федеральной службы судебных приставов по Бурятии, министерство внутренних дел, управление Росреестра, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Бурятия, Отделение Пенсионного фонда, региональное отделение фонда социального страхования, ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг», Сбербанк России, Бурятское отделение №8601, «Почта России», также партнёры налоговой службы, республиканские министерства и ведомства, бизнес-сообщества, представители муниципальных образований районов.

Каждому из этих ведомств есть что показать и рассказать о своих перспективах. Основное значение форума заключается в том, чтобы помочь общественности и предпринимательскому сообществу осознать, что государство уже создало комфортную деловую среду, которая работает в режиме онлайн, и доступна каждому, кто готов всеми этими удобствами пользоваться.

Возможностью одновременно и в одном месте получить весь спектр услуг, которые государство оказывает в электронном виде, ознакомиться с успешным опытом передовых ведомств на демонстрационных площадках форума в этом году воспользовалось около 1200 граждан.

Так, пользуясь случаем, на своей демонстрационной площадке сотрудники налоговой службы в очередной раз напомнили гражданам, что в этом году срок уплаты имущественных налогов – не позднее 2 декабря. Каждый желающий мог получить свое налоговое уведомление и консультацию по налогам.

Сергей Ромахин, подводя итоги седьмого информационного форума, сказал, что в следующем году, обязательно будет проведён очередной, уже восьмой форум.



форум УФНС по Бурятии налоговая служба
 
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