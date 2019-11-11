 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Ноября

Председатель правления АТБ и глава Бурятии обсудили сотрудничество

10 Ноября

Популярное

Игорю Шутенкову внесли представление

Игорю Шутенкову внесли представление
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура нашла нарушения с публичными слушаниями в Улан-Удэ

Прокуратура выявила нарушения в проектах Улан-Удэнского городского совета депутатов, рассмотренные на второй внеочередной сессии в октябре 2019 года. Они касались нарушения градостроительного законодательства в части порядка проведения публичных слушаний.

- Вопреки закону, заключение публичных слушаний в отношении земельных участков в микрорайонах Забайкальский, Таёжный, заключение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ» опубликованы в муниципальном вестнике города Улан-Удэ с нарушением установленного срока, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Не было опубликовано заключение публичных слушаний в отношении земельного участка по улице Борсоева.

Прокуратура республики внесла мэру Улан-Удэ представление, которое находится на рассмотрении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре Игорю Шутенкову прокуратура уже вносила представление за то, что мэрия Улан-Удэ не утвердила вовремя необходимый муниципальный правовой акт. Нарушение было выявлено летом, когда он был ещё в должности и.о. руководителя администрации города.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Игорю Шутенкову внесли представление
Игорю Шутенкову внесли представление
Власть, 11.11.2019
Прокуратура нашла нарушения с публичными слушаниями в Улан-Удэ
Избирком Бурятии извинился перед улан-удэнцем
Избирком Бурятии извинился перед улан-удэнцем
Власть, 11.11.2019
Улан-удэнца не оказалось в списке избирателей в день выборов мэра
Губернатор Забайкалья предложил создать новый орган госвласти
Губернатор Забайкалья предложил создать новый орган госвласти
Власть, 11.11.2019
Губернатор Александр Осипов предложил создать государственный комитет Забайкальского края
Чайка назначил прокурора Кижингинского района Бурятии
Чайка назначил прокурора Кижингинского района Бурятии
Власть, 11.11.2019
Сергей Заводской начинал службу в региональном следственном управлении
Глава Бурятии отказался от роста зарплаты себе и министрам в пользу госслужащих
Глава Бурятии отказался от роста зарплаты себе и министрам в пользу госслужащих
Власть, 11.11.2019
В этом году не вырастет зарплата у главы Бурятии, министров и руководителей служб, депутатов
Глава Бурятии посетил первый показ в новом кинозале в Кижинге
Глава Бурятии посетил первый показ в новом кинозале в Кижинге
Власть, 11.11.2019
До конца года в республике появятся ещё восемь кинотеатров
Глава МВД Бурятии заявил о снижении числа преступлений
Глава МВД Бурятии заявил о снижении числа преступлений
Власть, 09.11.2019
В том числе уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений
Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Власть, 09.11.2019
Алексей Цыденов осмотрит социальные объекты и откроет дорогу
В Забайкалье хотят отменить особый противопожарный режим
В Забайкалье хотят отменить особый противопожарный режим
Власть, 08.11.2019
Опубликован проект постановления об отмене режима с 15 ноября
Комитет по образованию Улан-Удэ возглавит Татьяна Митрофанова
Комитет по образованию Улан-Удэ возглавит Татьяна Митрофанова
Власть, 08.11.2019
Татьяна Митрофанова вступит в должность со следующей недели
Алексей Цыденов: «В перспективе мост через Селенгу будет»
Алексей Цыденов: «В перспективе мост через Селенгу будет»
Власть, 08.11.2019
Строительство третьего моста через Уду начнётся в этом году, заверил глава Бурятии
Следственный комитет не стал возбуждать дело ни на Мархаева, ни на РЕН ТВ
Следственный комитет не стал возбуждать дело ни на Мархаева, ни на РЕН ТВ
Власть, 08.11.2019
Следователи не нашли в действиях Мархаева и журналистов РЕН ТВ нарушений
В пресс-службе мэрии Улан-Удэ новый руководитель
В пресс-службе мэрии Улан-Удэ новый руководитель
Власть, 08.11.2019
Игорь Шутенков вернул прежнюю схему работы пресс-служб

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^