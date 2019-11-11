Прокуратура нашла нарушения с публичными слушаниями в Улан-Удэ
Прокуратура выявила нарушения в проектах Улан-Удэнского городского совета депутатов, рассмотренные на второй внеочередной сессии в октябре 2019 года. Они касались нарушения градостроительного законодательства в части порядка проведения публичных слушаний.
- Вопреки закону, заключение публичных слушаний в отношении земельных участков в микрорайонах Забайкальский, Таёжный, заключение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ» опубликованы в муниципальном вестнике города Улан-Удэ с нарушением установленного срока, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Не было опубликовано заключение публичных слушаний в отношении земельного участка по улице Борсоева.
Прокуратура республики внесла мэру Улан-Удэ представление, которое находится на рассмотрении.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре Игорю Шутенкову прокуратура уже вносила представление за то, что мэрия Улан-Удэ не утвердила вовремя необходимый муниципальный правовой акт. Нарушение было выявлено летом, когда он был ещё в должности и.о. руководителя администрации города.
Игорю Шутенкову внесли представление
Власть, Фото:
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