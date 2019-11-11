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Чайка назначил прокурора Кижингинского района Бурятии

Чайка назначил прокурора Кижингинского района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сергей Заводской начинал службу в региональном следственном управлении

Приказом генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 7 ноября 2019 года на должность прокурора Кижингинского района Бурятии назначен Сергей Заводской.

Он окончил Бурятский государственный университет. С 2009 года в течение трёх лет проходил службу в следственном управлении СКР по республике. В органах прокуратуры проходит службу с августа 2011 года.

Занимал должности помощника, заместителя прокурора Муйского района, старшего помощника прокурора Заиграевского района, заместителя прокурора Джидинского района, прокурора отдела прокуратуры республики. С апреля 2017 года состоял в должности заместителя прокурора Баргузинского района, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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