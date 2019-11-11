Сергей Заводской начинал службу в региональном следственном управлении
Приказом генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 7 ноября 2019 года на должность прокурора Кижингинского района Бурятии назначен Сергей Заводской.
Он окончил Бурятский государственный университет. С 2009 года в течение трёх лет проходил службу в следственном управлении СКР по республике. В органах прокуратуры проходит службу с августа 2011 года.
Занимал должности помощника, заместителя прокурора Муйского района, старшего помощника прокурора Заиграевского района, заместителя прокурора Джидинского района, прокурора отдела прокуратуры республики. С апреля 2017 года состоял в должности заместителя прокурора Баргузинского района, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Чайка назначил прокурора Кижингинского района Бурятии
Власть, Фото:
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