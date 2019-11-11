До конца года в республике появятся ещё восемь кинотеатров
В посёлке Кижинга, в рамках национального проекта «Культура», открылся оснащённый кинозал в доме культуры «Одон». В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и министр культуры республики Соелма Дагаева, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В этот день, в концертном зале не было свободных мест.
В районе не раз велись разговоры об открытии кинозала. В Кижинге проживают более 6 тысяч человек. Любители кино выезжали за 200 километров в Улан-Удэ для просмотра фильмов на широких экранах, а также в 3D формате. В текущем году работники ДК «Одон» подали заявку на конкурс по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Весной этого года работникам сельского клуба удалось выиграть грант в размере около 5 млн рублей на оснащение ДК всем необходимым для организации кинозала.
На полученную сумму приобрели цифровой кинопроектор с аксессуарами, сервер воспроизведения, киноэкран, системы для 3D показа, звуковой кинопроцессор, 16 колонок окружения, семь усилителей мощности, три сабвуфера, три заэкранных громкоговорителя, активную звуковую колонку для контроля звука, источник бесперебойного питания, два комплекта коммутации для цифрового и звукового оборудования, кабельную продукцию, программно-аппаратное средство.
В планах – организация показов пять раз в неделю.
До конца этого года оснащённые кинозалы появятся в селе Турунтаево Прибайкальского района, селе Сосново-Озерское Еравнинского района, селе Бичура Бичурского района, в городе Северобайкальск, в селе Новая Брянь Заиграевского района, посёлке Каменск Кабанского района, а также два кинозала в Улан-Удэ в доме культуры имени А.П. Вагжанова и ДК «Авиатор».
Глава Бурятии посетил первый показ в новом кинозале в Кижинге
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