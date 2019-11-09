Глава Бурятии работает в Кижингинском районе

Алексей Цыденов осмотрит социальные объекты и откроет дорогу



Сегодня, 9 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочим визитом в Кижингинском районе. Он примет участие в открытии учреждений образования, культуры, спорта, а также участка автомобильной дороги регионального значения, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В программе поездки, к примеру, осмотр Ушхайтинской начальной школы-детского сада.



Также глава примет участие в открытии участка автомобильной дороги регионального значения Улан-Удэ - Заиграево – Кижинга - Хоринск км 190-197 км.



В районном центре – селе Кижинга Алексей Цыденов посетит новую универсальную хоккейную коробку размером 30 на 60 метров, а также примет участие в открытии стадиона универсального спортивного комплекса, построенного на средства «единой» дальневосточной субсидии. Всего на строительство стадиона было выделено более 44 млн рублей. Новый спортивный объект позволит Кижингинскому района провести XVIII республиканские летние сельские спортивных игры в 2020 году.



Также в этот день в селе Кижинга открывается центральная районная библиотека и кинозал в здании районного дома культуры «Одон».



В 2019 году на социально-экономическое развитие Кижингинского района было направлено 478,2 млн рублей, рост бюджетных инвестиций по сравнению с 2018 годом вырос в 10 раз.





