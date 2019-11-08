 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Ноября

07 Ноября

Популярное

Замам губернатора Иркутской области разрешили летать бизнес-классом

Замам губернатора Иркутской области разрешили летать бизнес-классом
Власть,  Фото:pixabay.com
Другим госслужащим возможен только эконом

Заместителям губернатора Иркутской области разрешили летать в рабочие командировки бизнес-классом. Соответствующий указ губернатора Сергей Левченко подписал ещё в марте 2019 года, но сегодня на него обратило внимание издание IRK.ru.

Всем остальным госслужащим при полётах разрешён только эконом-класс.


чиновники Иркутская область авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Комитет по образованию Улан-Удэ возглавит Татьяна Митрофанова
Комитет по образованию Улан-Удэ возглавит Татьяна Митрофанова
Власть, 08.11.2019
Татьяна Митрофанова вступит в должность со следующей недели
Алексей Цыденов: «В перспективе мост через Селенгу будет»
Алексей Цыденов: «В перспективе мост через Селенгу будет»
Власть, 08.11.2019
Строительство третьего моста через Уду начнётся в этом году, заверил глава Бурятии
Следственный комитет не стал возбуждать дело ни на Мархаева, ни на РЕН ТВ
Следственный комитет не стал возбуждать дело ни на Мархаева, ни на РЕН ТВ
Власть, 08.11.2019
Следователи не нашли в действиях Мархаева и журналистов РЕН ТВ нарушений
В пресс-службе мэрии Улан-Удэ новый руководитель
В пресс-службе мэрии Улан-Удэ новый руководитель
Власть, 08.11.2019
Игорь Шутенков вернул прежнюю схему работы пресс-служб
В Улан-Удэ определились с новым ректором ВСГИК
В Улан-Удэ определились с новым ректором ВСГИК
Власть, 07.11.2019
Елена Перова обошла Людмилу Максанову
Мэрия Улан-Удэ подарила епархии 100 тысяч на колокол
Мэрия Улан-Удэ подарила епархии 100 тысяч на колокол
Власть, 07.11.2019
Улан-Удэнская и Бурятская епархия отпраздновала 10-летие
Улан-Удэ передал мусоросортировочные станции республике
Улан-Удэ передал мусоросортировочные станции республике
Власть, 07.11.2019
Общая стоимость имущества составила более 390 млн рублей
Мордовской: «Со мной могут работать только порядочные люди»
Мордовской: «Со мной могут работать только порядочные люди»
Власть, 07.11.2019
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской требует «не снижать, а наращивать» темп
«Мы не делим пожары на «свои» и чужие»: В Бурятии подвели итоги сезона
«Мы не делим пожары на «свои» и чужие»: В Бурятии подвели итоги сезона
Власть, 07.11.2019
В этом году пожароопасный сезон был особо тяжёлым
Глава Бурятии работает в Бичурском районе
Глава Бурятии работает в Бичурском районе
Власть, 07.11.2019
Алексей Цыденов посетит ряд социальных объектов
ОНФ обвинил Фонд капремонта Бурятии в отсутствии должного контроля
ОНФ обвинил Фонд капремонта Бурятии в отсутствии должного контроля
Власть, 07.11.2019
Ремонт крыши в многоквартирном доме в Улан-Удэ тянулся полтора года
Росгвардейцы Бурятии скрыли банковские счета
Росгвардейцы Бурятии скрыли банковские счета
Власть, 07.11.2019
Нарушение антикоррупционного закона выявила прокуратура

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^