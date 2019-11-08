Замам губернатора Иркутской области разрешили летать бизнес-классом

Всем остальным госслужащим при полётах разрешён только эконом-класс.







Заместителям губернатора Иркутской области разрешили летать в рабочие командировки бизнес-классом. Соответствующий указ губернатора Сергей Левченко подписал ещё в марте 2019 года, но сегодня на него обратило внимание издание IRK.ru.