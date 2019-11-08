Замам губернатора Иркутской области разрешили летать бизнес-классом

Другим госслужащим возможен только эконом
Заместителям губернатора Иркутской области разрешили летать в рабочие командировки бизнес-классом. Соответствующий указ губернатора Сергей Левченко подписал ещё в марте 2019 года, но сегодня на него обратило внимание издание IRK.ru.
Всем остальным госслужащим при полётах разрешён только эконом-класс.
Другим госслужащим возможен только эконом
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