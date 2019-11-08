В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура выявила нарушения в постановлении правительства Бурятии, которым утверждён порядок предоставления единовременных денежных выплат и жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Направлено требование об его изменении с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.
- Документом не определялись сроки и порядок уведомления граждан о включении в список получателей единовременной денежной выплаты, заключения с кредитными организациями соглашений о порядке обслуживания выплат, рассмотрения повторного заявления граждан о предоставлении выплат, - сообщает пресс-служба республиканской прокураты.
Кроме того, правовым актом предусматривалось условие об истребовании излишних документов у заявителей.
В нарушение закона о ветеранах, не были учтены члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
После прокурорского вмешательства внесены изменения в постановление правительства республики, исключающие коррупциогенные факторы, уточнили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии с нарушением утвердили порядок выплат субсидий
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 08.11.2019
В дело вмешалась прокуратура
Власть, 08.11.2019
Игорь Шутенков вернул прежнюю схему работы пресс-служб
Елена Перова обошла Людмилу Максанову
Улан-Удэнская и Бурятская епархия отпраздновала 10-летие
Общая стоимость имущества составила более 390 млн рублей
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской требует «не снижать, а наращивать» темп
В этом году пожароопасный сезон был особо тяжёлым
Алексей Цыденов посетит ряд социальных объектов
Ремонт крыши в многоквартирном доме в Улан-Удэ тянулся полтора года
Нарушение антикоррупционного закона выявила прокуратура
В дело вмешалась прокуратура
По поводу демонтажа инициирован судебный процесс
Он посетил социальные объекты, отремонтированные по «единой» дальневосточной субсидии
В дело вмешалась прокуратура
Юноша украл неисправный мопед