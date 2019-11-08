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В Бурятии с нарушением утвердили порядок выплат субсидий

В Бурятии с нарушением утвердили порядок выплат субсидий
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура выявила нарушения в постановлении правительства Бурятии, которым утверждён порядок предоставления единовременных денежных выплат и жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Направлено требование об его изменении с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.

- Документом не определялись сроки и порядок уведомления граждан о включении в список получателей единовременной денежной выплаты, заключения с кредитными организациями соглашений о порядке обслуживания выплат, рассмотрения повторного заявления граждан о предоставлении выплат, - сообщает пресс-служба республиканской прокураты.

Кроме того, правовым актом предусматривалось условие об истребовании излишних документов у заявителей.

В нарушение закона о ветеранах, не были учтены члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

После прокурорского вмешательства внесены изменения в постановление правительства республики, исключающие коррупциогенные факторы, уточнили в прокуратуре Бурятии.


прокуратура
 
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