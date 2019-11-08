В Бурятии с нарушением утвердили порядок выплат субсидий

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура выявила нарушения в постановлении правительства Бурятии, которым утверждён порядок предоставления единовременных денежных выплат и жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Направлено требование об его изменении с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.



- Документом не определялись сроки и порядок уведомления граждан о включении в список получателей единовременной денежной выплаты, заключения с кредитными организациями соглашений о порядке обслуживания выплат, рассмотрения повторного заявления граждан о предоставлении выплат, - сообщает пресс-служба республиканской прокураты.



Кроме того, правовым актом предусматривалось условие об истребовании излишних документов у заявителей.



В нарушение закона о ветеранах, не были учтены члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.



После прокурорского вмешательства внесены изменения в постановление правительства республики, исключающие коррупциогенные факторы, уточнили в прокуратуре Бурятии.





