В Улан-Удэ определились с новым ректором ВСГИК

Елена Перова обошла Людмилу Максанову
7 ноября прошли выборы ректора Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК). В конкурсе участвовали двое – и.о. ректора ВСГИК Елена Перова и бывший руководитель республиканского агентства по туризму (с 2005 по 2015 годы) Людмила Максанова. Обе прошли обязательную аттестацию учредителя вуза – минкультуры России.
Победу на выборах одержала Елена Перова.
Кресло ректора ВСГИК пустовало долгих четыре года. В 2015 году должность покинула Раиса Пшеничникова, известная неординарными высказываниями, вроде «космической энергии» или «белого города, в который превратится Улан-Удэ, когда цивилизация погибнет».
После ухода Раисы Пшеничниковой исполнять обязанности ректора начала бывший руководитель центра заочного и дополнительного образования ВСГИК Елена Перова.
Справка:
Елена Перова окончила:
- Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств по специальности «Информационные системы в социально-культурной сфере», квалификация «менеджер информационных систем» (2001).
- Восточно-Сибирский государственный технологический университет», заочная аспирантура по специальности «Экономическая теория» (2004-2007).
- Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2016).
Имеет учёную степень кандидат экономических наук (2008), доцент (2017).
Общий трудовой стаж – 21 лет, научно-педагогический – 15 лет. В штате вуза работает с 1997 года. Основная трудовая деятельность связана с вопросами контроля, организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и организации учебного процесса студентов и слушателей заочного и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), организацией и проведением ежегодной приёмной кампании в вуз по всем формам обучения.
Область научных интересов: рынок образовательных услуг, информационная экономика, этноэкономика, эффективное управление вузом. Опубликовано более 30 работ по проблемам развития рынка образовательных услуг в современных условиях, в том числе в журналах ВАК.
Член Совета по науке и инновациям при главе Республики Бурятия, участник экспертной площадки по формированию Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2030 г., участник проекта «База кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации и подведомственных организаций» (БКП МК РФ) 2015, 2016 гг..
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