Улан-Удэнская и Бурятская епархия отпраздновала 10-летие
6 ноября состоялось празднование 10-летнего юбилей Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Она появилась в 2009 году путём выделения её из состава Читинской епархии.
На праздновании собрались первые лица города и Бурятии.
От администрации Улан-Удэ мэр Игорь Шутенков вручил Бурятскому митрополиту Савватию сертификат в размере 100 тысяч рублей. Средства пойдут на приобретение колокола, сообщили в администрации города.
Все, кто внёс вклад в развитие епархии, получили медали «За заслуги перед Бурятией».
К слову, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков был награждён епархиальной медалью священномученика Ефрема Епископа Селенгинского II степени.
Мэрия Улан-Удэ подарила епархии 100 тысяч на колокол
Власть, Фото:
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