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Мэрия Улан-Удэ подарила епархии 100 тысяч на колокол

Мэрия Улан-Удэ подарила епархии 100 тысяч на колокол
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Улан-Удэнская и Бурятская епархия отпраздновала 10-летие

6 ноября состоялось празднование 10-летнего юбилей Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Она появилась в 2009 году путём выделения её из состава Читинской епархии.

На праздновании собрались первые лица города и Бурятии.

От администрации Улан-Удэ мэр Игорь Шутенков вручил Бурятскому митрополиту Савватию сертификат в размере 100 тысяч рублей. Средства пойдут на приобретение колокола, сообщили в администрации города.

Все, кто внёс вклад в развитие епархии, получили медали «За заслуги перед Бурятией».

К слову, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков был награждён епархиальной медалью священномученика Ефрема Епископа Селенгинского II степени.
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