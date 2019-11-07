Мэрия Улан-Удэ подарила епархии 100 тысяч на колокол

Улан-Удэнская и Бурятская епархия отпраздновала 10-летие



6 ноября состоялось празднование 10-летнего юбилей Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Она появилась в 2009 году путём выделения её из состава Читинской епархии.



На праздновании собрались первые лица города и Бурятии.



От администрации Улан-Удэ мэр Игорь Шутенков вручил Бурятскому митрополиту Савватию сертификат в размере 100 тысяч рублей. Средства пойдут на приобретение колокола, сообщили в администрации города.



Все, кто внёс вклад в развитие епархии, получили медали «За заслуги перед Бурятией».



К слову, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков был награждён епархиальной медалью священномученика Ефрема Епископа Селенгинского II степени.

