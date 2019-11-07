Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской требует «не снижать, а наращивать» темп
Как сообщал «Байкал-Daily, сегодня в правительстве Бурятии подвели итоги прохождения пожароопасного сезона этого года и наметили задачи на сезон 2020 года. В целом сезон был непростым. В этом году 86% лесных пожаров были ликвидированы в первые сутки, при плане в 65,6%.
Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской обратился к сотрудникам агентства лесного хозяйства. Некоторых главных лесничих Мордовской пристыдил, обвиняя их в недобросовестной работе.
- Почему сотрудники МВД должны выявлять (чёрных лесорубов)? А где мы все? Я вынужден ещё раз вас предупредить – лес принадлежит государству, принадлежит народу. А со мной могут работать только порядочные и ответственные люди, - предупредил он.
Также зампред сообщил о необходимости освещения в республиканских и местных СМИ ситуации в лесу, поручил проверить наличие противопожарных разрывов в населённых пунктах и усилить гражданскую оборону.
- Я буду требовать с себя и с вас, чтобы в следующем году мы не снижали темп, а только наращивали, для этого всё есть. Поэтому настраиваемся на рабочий лад уже сейчас, - заключил Пётр Мордовской.
Мордовской: «Со мной могут работать только порядочные люди»
Власть, Фото:
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