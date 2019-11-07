Глава Бурятии работает в Бичурском районе

Алексей Цыденов посетит ряд социальных объектов



Сегодня, 7 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Бичурский район, где посетит ряд социально значимых объектов.



В программе поездки посещение крестьянско-фермерского хозяйства в улусе Шанага, в котором планируется открытие цеха по производству полуфабрикатов. Далее - фермерское хозяйство по разведению крупного рогатого скота в селе Потанино, которое получило в этом году грантовую поддержку на реализацию проекта расширения производства.



Также глава республики ознакомится с работой сельско-хозяйственного предприятия «Победа» - одно из самых крупных сельхозпредприятий в Бурятии. Кроме того, запланирована встреча с сельхозтоваропроизводителями Бичурского района, где будут обсуждаться насущные проблемы и ближайшие планы.



Глава Бурятии посетит Бичурскую детскую школу искусств, строительную площадку, где возводится спорткомплекс с универсальным игровым залом в услусе Шибертуй, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

