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Глава Бурятии работает в Бичурском районе

Глава Бурятии работает в Бичурском районе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов посетит ряд социальных объектов

Сегодня, 7 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Бичурский район, где посетит ряд социально значимых объектов.

В программе поездки посещение крестьянско-фермерского хозяйства в улусе Шанага, в котором планируется открытие цеха по производству полуфабрикатов. Далее - фермерское хозяйство по разведению крупного рогатого скота в селе Потанино, которое получило в этом году грантовую поддержку на реализацию проекта расширения производства.

Также глава республики ознакомится с работой сельско-хозяйственного предприятия «Победа» - одно из самых крупных сельхозпредприятий в Бурятии. Кроме того, запланирована встреча с сельхозтоваропроизводителями Бичурского района, где будут обсуждаться насущные проблемы и ближайшие планы.

Глава Бурятии посетит Бичурскую детскую школу искусств, строительную площадку, где возводится спорткомплекс с универсальным игровым залом в услусе Шибертуй, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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