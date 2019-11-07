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ОНФ обвинил Фонд капремонта Бурятии в отсутствии должного контроля

ОНФ обвинил Фонд капремонта Бурятии в отсутствии должного контроля
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ремонт крыши в многоквартирном доме в Улан-Удэ тянулся полтора года

В Улан-Удэ, наконец, завершилась история с капитальным ремонтом крыши многоквартирного дома №24 по улице Куйбышева.

В настоящее время подрядчик полностью возместил ущерб жильцам квартир, пострадавшим в ходе строительных работ, а также устранил все замечания по капитальному ремонту крыши, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

Летом 2018 года подрядная организация ООО «Стройтех» приступила к ремонту крыши дома, произвела демонтаж кровли. Но во время дождей подрядчик должным образом не принял меры для её укрытия, что привело к подтоплению жильцов.

С претензией об устранении подтопления квартир собственники обращались к подрядчику и заказчику – фонду капитального ремонта. Однако никаких действий со стороны фонда своевременно предпринято не было, заявили в ОНФ.

Общественники направляли жалобу в прокуратуру, а также неоднократно выезжали на место для контроля за работами. В итоге ремонт был выполнен подрядчиком в квартирах пострадавших собственников жилья.

- На протяжении полутора лет тянулся ремонт крыши. Сейчас работы завершены, акт приёмки был подписан в конце октября, на момент сдачи объекта нарушений не выявлено. По итогам многочисленных рейдов по жалобам граждан мы пришли к выводу, что фонд капитального ремонта в Республике Бурятия не занимается должным контролем и своевременно не реагирует на нарушения. Недочёты в работе начинаются с разработки проектно-сметной документации, взаимодействия с подрядными организациями, а также есть нарушения по срокам сдачи объектов, – отметил член регионального штаба ОНФ в Бурятии Евгений Хорошунов.

Проблемный объект по улице Куйбышева, 24, находился на особом контроле. Его дважды посещала в рамках рабочего визита по вопросам строительного и жилищно-коммунального комплекса член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. Эксперт раскритиковала работу республиканского фонда капитального ремонта и указала на его системные ошибки.

ОНФ фонд капремонта
 
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