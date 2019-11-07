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Росгвардейцы Бурятии скрыли банковские счета

Росгвардейцы Бурятии скрыли банковские счета
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение антикоррупционного закона выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в управлении федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Бурятии нарушали антикоррупционный закон.

- Сотрудниками отделения при предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера указывались не все открытые банковские счета. В одном случае не указано 17 счетов, в другом – 10. Одним из работников занижен размер дохода, полученного супругой, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ведомством не обеспечивался доступ к информации о проводимых мероприятиях в сфере противодействия коррупции. Кроме того, на официальном сайте не был создан раздел, посвящённый этой тематике.

К дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица, работникам управления указано на необходимость строгого соблюдения антикоррупционного законодательства.

После прокурорского вмешательства, на официальном сайте ведомства создан раздел «Противодействие коррупции», где размещена информация о нормативных правовых актах в сфере противодействия коррупции, методические материалы, формы документов, связанных с противодействием коррупции, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.


прокуратура Росгвардия
 
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