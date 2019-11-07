В Бурятии незаконно передали в собственность сельхозучастки

В дело вмешалась прокуратура



По закону, на земле сельхозназначения установлен запрет на приобретение в собственность иностранными гражданами, лицами без гражданства и иностранными юридическими лицами земельных участков, находящихся на приграничных территориях. Перечень установлен президентом Российской Федерации.



Указом президента в перечень приграничных территорий включены территории пяти муниципальных образований Бурятии: «Джидинский район», «Закаменский район», «Кяхтинский район», «Окинский район», «Тункинский район».



- По результатам проверки установлено, что администрациями Джидинского, Кяхтинского, Закаменского районов, города Кяхты, городского поселения «Наушкинское» в 13 нормативных правовых актах, регламентирующих порядок предоставления земельных участков в собственность граждан, не указаны данные ограничения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Для устранения правовых пробелов прокурорами Джидинского, Закаменского, Кяхтинского районов в органы местного самоуправления внесено 5 представлений. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

