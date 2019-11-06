В Иркутске хотят снести постройки на территории мечети

Власть, Фото: служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

По поводу демонтажа инициирован судебный процесс



Снести незаконные постройки на территории мусульманской мечети в Иркутске требует служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Её руководитель Андрей Фоменко заявил, что по этому поводу инициирован судебный процесс.



По информации пресс-службы ведомства, мусульманская мечеть является объектом культурного наследия регионального значения. В соответствии с федеральным законодательством утверждены его границы, в рамках которых запрещено любое новое строительство, также собственники не имеют права изменять объём существующих построек, увеличивать их в размерах, создавать пристройки. Несмотря на это в 2017 году на территории мечети были возведены два новых объекта: это навес с печью и крупногабаритный навес из деревянных конструкций, оба стоят на бетонных основаниях.



Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 2017 и 2018 годах выносила предписания о демонтаже незаконных построек, которые не были выполнены, поэтому решением Октябрьского районного суда в 2018 году Иркутска мусульманская община была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 100 тысяч рублей. Поскольку снос незаконных объектов так и не был произведён, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области обратилась в суд с требованием о демонтаже данных построек.



- Мы долгое время пытались найти общий язык с руководством мусульманской общины Иркутска, многократно встречались, говорили о нарушении законодательства, о том, что незаконные постройки изменяют композиционное восприятие объекта культурного наследия. До настоящего времени эти объекты так и не были снесены, поэтому мы обратились в суд, – сказал Андрей Фоменко.

