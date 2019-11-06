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Администрация района Бурятии неправильно составила перечень

Администрация района Бурятии неправильно составила перечень
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушила закон о предпринимательской деятельности.

По закону, органы местного самоуправления утверждают перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и пользование на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы.

- Проверкой установлено, что постановлением администрации Окинского района утверждён перечень данного имущества. В нарушение закона в перечне при указании местоположения объекта недвижимости отсутствовало наименование населённых пунктов района, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По протесту прокурора администрацией внесены соответствующие изменения в нормативный правовой акт.
прокуратура Окинский район
 
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