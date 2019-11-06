Администрация района Бурятии неправильно составила перечень

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушила закон о предпринимательской деятельности.



По закону, органы местного самоуправления утверждают перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и пользование на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы.



- Проверкой установлено, что постановлением администрации Окинского района утверждён перечень данного имущества. В нарушение закона в перечне при указании местоположения объекта недвижимости отсутствовало наименование населённых пунктов района, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По протесту прокурора администрацией внесены соответствующие изменения в нормативный правовой акт.

