В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушила закон о предпринимательской деятельности.
По закону, органы местного самоуправления утверждают перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и пользование на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы.
- Проверкой установлено, что постановлением администрации Окинского района утверждён перечень данного имущества. В нарушение закона в перечне при указании местоположения объекта недвижимости отсутствовало наименование населённых пунктов района, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По протесту прокурора администрацией внесены соответствующие изменения в нормативный правовой акт.
Администрация района Бурятии неправильно составила перечень
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