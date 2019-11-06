Новый законопроект Госдумы назвали «отличной новостью для туризма Бурятии»
5 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий право на упрощённый въезд иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Законопроект депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев назвал «отличной новостью для туристической отрасли Бурятии и всего ДФО».
Также законопроектом предлагается дать туристам, прибывающим на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе, право посещения всех дальневосточных регионов, а не только того, в который они прибыли.
- Механизм льготного пропускного режима в ДФО начал действовать ещё в августе 2017 года. За это время туристический поток вырос на 38%. Мы тогда еще считались Сибирью))) Будем надеется, что теперь и в нашу республику турист «попрет», - написал в Facebook Николай Будуев.
Железнодорожного и морского транспорта изменения не касаются – на первом нет технической возможности, а вторым туристы почти не пользуются.
Сегодня оформить бесплатную электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня этого года в перечень включен Тайвань.
Депутат Госдумы от Бурятии: «Теперь в республику турист «попрёт»
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