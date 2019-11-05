Судя по всему, в этой комиссии будут одни «единороссы»
В Народном Хурале Бурятии создадут специальную комиссию, которая займётся депутатами, участвовавшими в несогласованном митинге в начале сентября на площади Советов. Комиссия рассмотрит законность депутатов в протестной акции.
Одним из самых активных участников акции был депутат от КПРФ Баир Цыренов. Он заявил, что со стороны коллег «не этично» поднимать вопрос о комиссии. Также коммунист выразил мнение, что таким образом депутаты «только усугубляют ситуацию».
- Давайте важными вопросами заниматься, - заявил Баир Цыренов.
Депутат Буда-Ширап Батуев предложил, чтобы в комиссию обязательно вошли представители КПРФ. По всей видимости, там будут одни «единороссы», отметил он.
Вопрос о создании комиссии вынесли на голосование, оно было одобрено подавляющим большинством.
Депутаты Хурала от КПРФ Баир Цыренов и Леонтий Красовский уже были оштрафованы за участие в несогласованном митинге на площади Советов на 15 тысяч рублей каждый.
Бурятскими депутатами-коммунистами займётся отдельная комиссия
Власть, Фото:
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