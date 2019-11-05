Сегодня ему вручили депутатский значок
Сегодня на сессии Народного Хурала официально представили нового депутата. Им стал директор Иволгинского плодово-ягодного питомника, 70-летний Найдан Чимбеев. Он получил депутатский значок и удостоверение.
Как сообщал «Байкал-Daily», представителю «Единой России» Чимбееву достался мандат другого «единоросса» Мунко Буянтуева, досрочно покинувшего парламент в связи со вступлением в силу обвинительного приговора о контрабанде леса.
Чимбеев уже не в первый раз в Хурале, он был депутатом четвёртого созыва (2007-2013 годы). Тогда он, правда, представлял КПРФ.
Найдан Чимбеев вернулся в Хурал Бурятии
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