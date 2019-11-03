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Алексей Цыденов работает в Окинском районе

Алексей Цыденов работает в Окинском районе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
3 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочим визитом в Окинском районе

В плане – посещение социально значимых объектов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В первую очередь Алексей Цыденов осмотрит дорогу местного значения «Орлик-Саяны-Хужир», капитально отремонтированную после паводка на реке Ока 28 июня 2019 года, когда два участка трассы было размыто. Максимальный уровень воды в эти дни составлял два метра над уровнем дорожного полотна. По поручению главы Бурятии на месте были проведены аварийно-восстановительные работы по ликвидации ЧС, дорожное сообщение было восстановлено в максимально короткие сроки.

Также в график рабочей поездки включен осмотр моста через реку Тустук, который тоже был отремонтирован после паводка.

Далее Алексей Цыденов планирует принять участие в торжественном открытии Хара-Хужирской начальной школы-детского сада после капитального ремонта на средства дальневосточной субсидии. Сегодня же будет торжественно открыт детский сад «Улыбка» после капитального ремонта.

Ещё один объект, который посетит глава Бурятии – сельский дом культуры в улусе Сорок, строительство которого началось в 2018 году силами ТОСов и администрации сельского поселения Сойотское при поддержке администрации района. Во время посещения Окинского района Алексей Цыденов поручил профильным ведомствам изыскать финансирование на завершение строительства дома культуры. 3 ноября новый дом культуры в улусе Сорок открыл свои двери.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Цыденов работал в Тункинском районе
глава Бурятии Алексей Цыденов правительство республики
 
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