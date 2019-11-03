3 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочим визитом в Окинском районе
В плане – посещение социально значимых объектов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В первую очередь Алексей Цыденов осмотрит дорогу местного значения «Орлик-Саяны-Хужир», капитально отремонтированную после паводка на реке Ока 28 июня 2019 года, когда два участка трассы было размыто. Максимальный уровень воды в эти дни составлял два метра над уровнем дорожного полотна. По поручению главы Бурятии на месте были проведены аварийно-восстановительные работы по ликвидации ЧС, дорожное сообщение было восстановлено в максимально короткие сроки.
Также в график рабочей поездки включен осмотр моста через реку Тустук, который тоже был отремонтирован после паводка.
Далее Алексей Цыденов планирует принять участие в торжественном открытии Хара-Хужирской начальной школы-детского сада после капитального ремонта на средства дальневосточной субсидии. Сегодня же будет торжественно открыт детский сад «Улыбка» после капитального ремонта.
Ещё один объект, который посетит глава Бурятии – сельский дом культуры в улусе Сорок, строительство которого началось в 2018 году силами ТОСов и администрации сельского поселения Сойотское при поддержке администрации района. Во время посещения Окинского района Алексей Цыденов поручил профильным ведомствам изыскать финансирование на завершение строительства дома культуры. 3 ноября новый дом культуры в улусе Сорок открыл свои двери.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Цыденов работал в Тункинском районе.
Алексей Цыденов работает в Окинском районе
Власть, Фото:
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