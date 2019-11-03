Глава Бурятии: «Тункинский район – молодцы»

2 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов и члены правительства республики завершили рабочий визит в Тункинский район. Подведены предварительные итоги социально-экономического развития района за 2019 год, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Дороги
Первым объектом в районе стало открытие участка автомобильной дороги федерального значения А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией» в селе Зактуй на участке 83-86 км.
- В селе Зактуй теперь новая дорога, отвечающая всем требованиям по безопасности. В Тункинском районе за этот год отремонтировано 60 км федеральных дорог, три моста, а также ведутся ремонтные работы на региональных дорогах, - сообщил Алексей Цыденов.
Из федерального бюджета на капитальный ремонт участка автодороги было выделено более 77 млн рублей. Также в 2019 году на автомобильной дороге А-333 «Култук-Монды» произведён ремонт трёх участков протяжённостью почти 60 км на сумму 560 млн рублей.
Образование
В этом году в сфере образования Тункинского района основной упор был сделан на капитальный ремонт и приобретение оборудования. Так, капитальный ремонт был проведён в четырёх школах и четырёх детских садах. Ещё в 14 образовательных организациях проведено водоснабжение и канализация.
Алексей Цыденов лично проверил качество ремонта в Тункинской школе, осмотрел строящееся здание новой Аршанской средней школы на 450 мест и ещё несколько образовательных объектов. В каждом образовательном учреждении глава Бурятии встретился с директорами и обсудил дальнейшие планы.
Здравоохранение
Для обновления морально устаревшего оборудования в Тункинской центральной районной больнице из средств единой дальневосточной субсидии было выделено 54,6 млн рублей. На эти деньги приобретены рентгенологический аппарат, аппарат УЗИ экспертного класса, маммограф, флюорограф и переносной рентгеновский аппарат. Оборудование поступит в районную больницу до конца года.
Экология
В районе ведётся работа по ликвидации до конца года 12 несанкционированных свалок в сёлах Монды, Туран, Нилова Пустынь, Нуган, Жемчуг, Галбай, Толтой, Тунка, Зун-Мурино, Шулуты, Торы и Далахай. Их общая площадь составляет 24 тысяч квадратных метров.
Субсидию на их ликвидацию Тункинскому району предоставило министерство природных ресурсов Бурятии. Из республиканского бюджета направлено 3,4 млн рублей, из муниципального - 850 тыс рублей.
Кроме того, сейчас проводятся подготовительные работы по строительству пожарно-химической станции II типа в с. Зун-Мурино.
Культура и наука
2 ноября был торжественно открыт после капитального ремонта дом культуры в селе Зактуй. В селе, где проживает 170 человек, дом культуры был построен в далёком 1939 году.
Сегодня в здании дома культуры размещаются не только ансамбли и кружки, но и сельская библиотека. После капитального ремонта, по словам местных жителей, дом культуры вновь стал центром притяжения всех селян.
Помимо этого, в текущем году разработана проектно-сметная документация на строительство культурно-досугового центра в селе Кырен и сельского дома культуры в селе Торы.
В урочище Бадары продолжается строительство уникального радиогелиографа - объекта национального гелиогеофизического комплекса РАН. Предполагается, что запуск установки позволит российским учёным прогнозировать «космическую погоду», начиная от явлений активности на Солнце и их проявлений в атмосфере Земли.
Планы
В 2018 году СПК «Бобровский» разработал бизнес-проект по приобретению и установке модульного убойного цеха в местности «Хал». Целью проекта является увеличение объёмов переработки и реализации мяса в живой массе до 165 тонн в год, поставка мяса и мясной продукции в бюджетные учреждения района, жителям района и Иркутской области, производство мясных полуфабрикатов. На сегодня монтаж модульного цеха завершён, начинаются работы по запуску линии.
Государственная поддержка оказана и новому направлению сельского хозяйства – разведению маралов. Проект реализует КФХ Сыбенов Н.В. Общий объём инвестиций составляет 16,8 млн рублей со сроком реализации в 2019-2020 годах. Сейчас завершено строительство мараловодческой фермы, включающей в себя цех по переработке пантов для изготовления лекарственных средств и косметики. В ноябре текущего года планируется завоз маралов с Алтайского края.
Подводя итоги рабочего дня, Алексей Цыденов отметил, что именно благодаря указу президента, когда Бурятию включили в Дальневосточный федеральный округ, у республики появились дополнительные возможности.
- Это новые ресурсы и финансирование. Только в Тункинском районе сдано 9 объектов, это 4 детских сада, 4 школы, дом культуры - всё это сделано менее чем за год. За счёт дальневосточной субсидии в районе обновлено медицинское оборудование. Ну и по линии национальных проектов сегодня строится новая большая школа в Аршане на 450 мест в одну смену. Там будет спортзал и стадион, актовый зал и современная большая школа. Здесь будет уже совсем иное качество образования. Детей здесь будет с каждым годом больше. Это отрадно, и сегодня мы создаём условия для того чтобы детям было комфортно учиться и они выросли успешными людьми. Конечно, не без каких-либо проблем в начале, но к концу года, когда все работы должны быть уже завершены, район потянулся и всё сделал. Нужно отдать должное району, они молодцы, - подвёл итог глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Тункинском районе Алексей Цыденов был в январе 2019-го. Программа визита была насыщенной. До этого глава внепланово приезжал в Тунку в апреле 2018-го, пожертвовав тогда своим отпуском, ради урегулирования затяжного политического кризиса в районе.