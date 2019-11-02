Глава Бурятии работает в Тункинском районе





Сегодня, 2 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов с рабочим визитом находится в Тункинском районе. Здесь состоится открытие после капитального ремонта участка автомобильной дороги А-333 «Култук – Монды», а также образовательных учреждений, отремонтированных на средства «единой» дальневосточной субсидии.Первым объектом в рабочей поездке главы региона станет открытие автомобильной дороги федерального значения А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией» в селе Зактуй. Строительно-монтажные работы на участке 83-86 км были выполнены в рамках федеральной программы «Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы».Из федерального бюджета на капитальный ремонт участка автодороги было выделено более 77 млн рублей. Также в 2019 году на автомобильной дороге А-333 «Култук-Монды» произведён ремонт трёх участков протяжённостью почти 60 км в рамках «Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» на сумму 560 млн рублей.В рамках флэшмоба, посвящённого Дню народного единства, Алексей Цыденов примет участие в открытии сельского дома культуры в селе Зактуй, отремонтированного на средства «единой» дальневосточной субсидии, а также откроет спартакиаду пенсионеров района в псёлке Аршан и посетит выставку изделий традиционных народных художественных промыслов.Также Алексей Цыденов посетит образовательные учреждения, открытие после капитального ремонта на средства «единой» дальневосточной субсидии в селах Тунка, Хужиры, Ниловка, районном центре – селе Кырен, а также строящуюся школу в поселке Аршан.Строительство Аршанской средней общеобразовательной школы на 450 мест началось в этом году в рамках ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного образования.- В 2019 году из республиканского бюджета Тункинскому району было выделено 285,8 млн рублей, что на 45,6% больше, чем в 2018 году. Финансирование было направлено на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста («Единая» дальневосточная субсидия), реализацию программы формирования современной городской среды, благоустройство территорий, развитие транспортной и общественной инфраструктуры, агропромышленного комплекса и другое,- сообщает пресс-служба регионального правительства.Кроме того, администрацией района в этом году привлечено инвестиций в экономику на сумму 969,6 млн рублей, из которых средства федерального бюджета – 919 млн рублей и республиканского бюджета – 18 млн рублей, а также местный бюджет и частные инвестиции.