Рабочая группа Улан-Удэнского горсовета займётся пересмотром договора с ТГК-14









На совместном заседании комитетов Улан-Удэнского горсовета при обсуждении доходной части бюджета на 2020 год зашла речь о пересмотре договора с ПАО «ТГК-14» по аренде городского имущества.Как сообщила председатель комитета по управлению имуществом Анастасия Кузовлева, по условиям договора, заключенного в 2012 году, город предоставляет ТГК-14 во временное владение объекты теплоснабжения на 25 лет. При этом годовой размер арендной планы был первоначально установлен на уровне чуть больше 2 миллионов рублей. После переоценки стоимости городского имущества сумма выросла, но оплата - нет.От теплоэнергетиков также требуют погасить стомиллионную задолженность перед городским бюджетом. На её рост обратил внимание председатель городского Совета Чимит Бальжинимаев. Объём задолженности на 1 января 2020 года, по прогнозам городских финансистов, будет на 65 % выше, чем на 1 января 2019 года. Разбирательства идут в суде.- Если сейчас условия договора не устраивают ни нас, ни ТГК-14, то давайте составим новый договор и с ними обсудим, - предложил председатель горсовета.В ситуации будет разбираться рабочая группа, создать которую Чимит Бальжинимаев поручил профильному комитету. За создание рабочей группы депутаты проголосовали единогласно. При этом цель - составить приемлемый и справедливый для обоих сторон документ, отмечают депутаты.