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Стартовал конкурс в молодёжную палату при Улан-Удэнском горсовете

Стартовал конкурс в молодёжную палату при Улан-Удэнском горсовете
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-Удэнский городской Совет депутатов объявил конкурс на формирование молодёжной палаты

Молодёжная палата формируется на срок полномочий Улан-Удэнского городского Совета депутатов соответствующего созыва, на добровольной основе и состоит из 30 человек.

Членом молодёжной палаты может быть гражданин России, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, постоянно проживающий в Улан-Удэ.

Молодёжная палата при горсовете может разрабатывать и вносить предложения по вопросам молодёжной политики; заниматься поддержкой гражданских инициатив и пр.

Порядок и условия проведения конкурса:

Для участия в конкурсе соискатели представляют следующие документы:

- заполненную анкету по форме, утвержденной решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.06.2017 № 344-31 «Об утверждении Положения о Молодежной палате при Улан-Удэнском городском Совете депутатов»;

- программный проект объемом не более пяти страниц, освещающий одну из проблем, стоящих перед молодёжью Улан-Удэ, и предложения по решению данной проблемы;

- ходатайство от организации (при наличии).

Документы принимаются с 1 по 20 ноября 2019 года включительно по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, кабинет № 99 (понедельник – пятница с 9.00 до 15.00).

По истечении срока, установленного для подачи документов, организационный комитет в течение 10 рабочих дней проверяет поступившие документы на соответствие требованиям, формирует предварительный список кандидатов. Затем производится отбор кандидатов в члены молодёжной палаты.

Сведения о дате, месте, времени проведения отбора будут размещены дополнительно на официальном сайте органов местного самоуправления Улан-Удэ не позднее трёх рабочих дней до дня проведения отбора.

Отбор предполагает выступление кандидатов с презентацией своего программного проекта. Кандидаты выступают с презентацией проекта в алфавитном порядке. По окончании выступлений кандидатов оргкомитет проводит голосование по каждому выступившему кандидату. В состав молодёжной палаты включаются кандидаты, за которых проголосовало большинство от общего числа членов оргкомитета.

ГорсоветУУ молодежная палата горсовет Улан-Удэ
 
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