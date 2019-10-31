Стартовал конкурс в молодёжную палату при Улан-Удэнском горсовете

Улан-Удэнский городской Совет депутатов объявил конкурс на формирование молодёжной палаты



Молодёжная палата формируется на срок полномочий Улан-Удэнского городского Совета депутатов соответствующего созыва, на добровольной основе и состоит из 30 человек.



Членом молодёжной палаты может быть гражданин России, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, постоянно проживающий в Улан-Удэ.



Молодёжная палата при горсовете может разрабатывать и вносить предложения по вопросам молодёжной политики; заниматься поддержкой гражданских инициатив и пр.



Порядок и условия проведения конкурса:



Для участия в конкурсе соискатели представляют следующие документы:



- заполненную анкету по форме, утвержденной решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.06.2017 № 344-31 «Об утверждении Положения о Молодежной палате при Улан-Удэнском городском Совете депутатов»;



- программный проект объемом не более пяти страниц, освещающий одну из проблем, стоящих перед молодёжью Улан-Удэ, и предложения по решению данной проблемы;



- ходатайство от организации (при наличии).



Документы принимаются с 1 по 20 ноября 2019 года включительно по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, кабинет № 99 (понедельник – пятница с 9.00 до 15.00).



По истечении срока, установленного для подачи документов, организационный комитет в течение 10 рабочих дней проверяет поступившие документы на соответствие требованиям, формирует предварительный список кандидатов. Затем производится отбор кандидатов в члены молодёжной палаты.



Сведения о дате, месте, времени проведения отбора будут размещены дополнительно на официальном сайте органов местного самоуправления Улан-Удэ не позднее трёх рабочих дней до дня проведения отбора.



Отбор предполагает выступление кандидатов с презентацией своего программного проекта. Кандидаты выступают с презентацией проекта в алфавитном порядке. По окончании выступлений кандидатов оргкомитет проводит голосование по каждому выступившему кандидату. В состав молодёжной палаты включаются кандидаты, за которых проголосовало большинство от общего числа членов оргкомитета.



