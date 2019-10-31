Будут рассмотрены вопросы здравоохранения в регионах страны
Сегодня президент России Владимир Путин проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения» в городе Светлогорск. В мероприятии примет участие глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства республики.
На заседании президиума Госсовета выступят руководитель рабочей группы по направлению «Здравоохранение», губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Вероника Скворцова, главы регионов - руководители подгрупп рабочей группы.
Будут рассмотрены меры повышения доступности и качества медицинской помощи в регионах, вопросы продолжительности жизни и смертности в стране, сбалансированности финансирования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, дефицита кадров всех категорий медицинских работников и другие.
В начале октября этого года правительство России утвердило принципы модернизации первичного звена здравоохранения, что также будет рассмотрено на заседании Госсовета.
В Бурятии на сегодняшний день первичная медико-санитарная помощь населению, в том числе первичная специализированная, оказывается в 6 городских поликлиниках, 21 центральных районных больницах и их структурных подразделениях, 3 центрах здоровья, 4 стоматологических поликлиниках. Также в 2018 году сданы в эксплуатацию 11 ФАПов, 4 врачебные амбулатории, 2 детские поликлиники в селах Бичура и Кырен.
В 2019 году финансирование отрасли «Здравоохранение» в Бурятии составляет порядка 24 млрд рублей. Кроме того, из средств «единой» дальневосточной субсидии на отрасль выделено 1,7 млрд рублей.
Глава Бурятии примет участие в заседании Госсовета России
Власть, Фото:
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