Администрация Улан-Удэ пыталась обжаловать решение суда
В Улан-Удэ семья из трёх человек проживает в доме, который с 2015 года признан аварийным и подлежащим сносу. В феврале в квартире обрушился потолок, в связи с чем возникла опасность для жизни и здоровья жильцов, в том числе несовершеннолетнего ребёнка.
Женщина пожаловалась в прокуратуру.
- Прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию Улан-Удэ обязанности предоставить семье из трёх человек жилое помещение вне очереди, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Суд удовлетворил иск прокурора удовлетворил. Мэрия пыталась обжаловать решение суда, но апелляционным определением Верховного суда республики оно оставлено без изменения.
Мэрию Улан-Удэ обязали дать жильё семье, у которых рухнул потолок
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