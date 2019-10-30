 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Октября

29 Октября

Популярное

Мэрию Улан-Удэ обязали дать жильё семье, у которых рухнул потолок

Мэрию Улан-Удэ обязали дать жильё семье, у которых рухнул потолок
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Администрация Улан-Удэ пыталась обжаловать решение суда

В Улан-Удэ семья из трёх человек проживает в доме, который с 2015 года признан аварийным и подлежащим сносу. В феврале в квартире обрушился потолок, в связи с чем возникла опасность для жизни и здоровья жильцов, в том числе несовершеннолетнего ребёнка.

Женщина пожаловалась в прокуратуру.

- Прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию Улан-Удэ обязанности предоставить семье из трёх человек жилое помещение вне очереди, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Суд удовлетворил иск прокурора удовлетворил. Мэрия пыталась обжаловать решение суда, но апелляционным определением Верховного суда республики оно оставлено без изменения.
суд Мэрия Улан-Удэ аварийное жилье
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мэрию Улан-Удэ обязали дать жильё семье, у которых рухнул потолок
Мэрию Улан-Удэ обязали дать жильё семье, у которых рухнул потолок
Власть, 30.10.2019
Администрация Улан-Удэ пыталась обжаловать решение суда
«Нечем дышать»: В Улан-Удэ вновь подняли вопрос грязного воздуха
«Нечем дышать»: В Улан-Удэ вновь подняли вопрос грязного воздуха
Власть, 29.10.2019
«Будут ли люди дальше задыхаться этой зимой?», - поинтересовались на публичных слушаниях по бюджету
Министра финансов Бурятии жёстко раскритиковали
Министра финансов Бурятии жёстко раскритиковали
Власть, 29.10.2019
«Вы просто разводите руки и сдаётесь при сегодняшнем вызове экономики», - заявил Матханов
У главы района Бурятии провели обыски по делу о махинациях с землёй
У главы района Бурятии провели обыски по делу о махинациях с землёй
Власть, 29.10.2019
Уголовное дело возбудили на председателя комитета по управлению имуществом Прибайкальского района
Алексей Цыденов отправил глав районов на учёбу
Алексей Цыденов отправил глав районов на учёбу
Власть, 29.10.2019
Новые руководители районов и председатели райсоветов проходят профобучение
Хамбо Лама: «На Лысой горе черти устроили шабаш»
Хамбо Лама: «На Лысой горе черти устроили шабаш»
Власть, 29.10.2019
Глава буддистов России вновь критикует власть
В Бурятии обязали установить пандусы в здание администрации
В Бурятии обязали установить пандусы в здание администрации
Власть, 29.10.2019
Также администрацию района обязали оборудовать туалеты и установить информационную мнемосхему
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Власть, 29.10.2019
Экипаж спас 43 пассажира при аварийной посадке в Нижнеангарске
В Бурятии прошёл митинг в поддержку Оксаны Бухольцевой
В Бурятии прошёл митинг в поддержку Оксаны Бухольцевой
Власть, 28.10.2019
Директора школ тем временем подписываются под обращением к председателю Народного Хурала о «клеветнической кампании»
Бурятский омбудсмен навестила пострадавших от взрыва в кафе
Бурятский омбудсмен навестила пострадавших от взрыва в кафе
Власть, 28.10.2019
Жалоб от пострадавших работников на работодателя не поступило
С бывшего депутата Хурала Бурятии взыскали 5,4 млн
С бывшего депутата Хурала Бурятии взыскали 5,4 млн
Власть, 28.10.2019
У бывшего депутата Народного Хурала Виктора Абушеева арестовали недвижимость
Чиновников Читы лишили выходных
Чиновников Читы лишили выходных
Власть, 28.10.2019
Выходных чиновники лишились из-за массы задач
КУИ мэрии Улан-Удэ нарушал закон о муниципальной собственности
КУИ мэрии Улан-Удэ нарушал закон о муниципальной собственности
Власть, 28.10.2019
Прокуратура сообщила о нарушениях в комитете по управлению имущество и землепользованию Улан-Удэ
В Чите мошенница обманула таксиста
В Чите мошенница обманула таксиста
Власть, 27.10.2019
Женщина заявила, что за вознаграждение поможет ему избежать лишения водительского удостоверения  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^