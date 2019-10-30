Мэрию Улан-Удэ обязали дать жильё семье, у которых рухнул потолок

Администрация Улан-Удэ пыталась обжаловать решение суда



В Улан-Удэ семья из трёх человек проживает в доме, который с 2015 года признан аварийным и подлежащим сносу. В феврале в квартире обрушился потолок, в связи с чем возникла опасность для жизни и здоровья жильцов, в том числе несовершеннолетнего ребёнка.



Женщина пожаловалась в прокуратуру.



- Прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию Улан-Удэ обязанности предоставить семье из трёх человек жилое помещение вне очереди, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Суд удовлетворил иск прокурора удовлетворил. Мэрия пыталась обжаловать решение суда, но апелляционным определением Верховного суда республики оно оставлено без изменения.

