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«Нечем дышать»: В Улан-Удэ вновь подняли вопрос грязного воздуха

«Нечем дышать»: В Улан-Удэ вновь подняли вопрос грязного воздуха
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Будут ли люди дальше задыхаться этой зимой?», - поинтересовались на публичных слушаниях по бюджету

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ прошло публичное обсуждение бюджета республики на ближайшие три года. На мероприятии вопрос о загрязнении атмосферного воздуха города котельными поднял депутат Народного Хурала Леонтий Красовский.

- Мы весь прошлый год озвучивали проблему отопительного сезона, конкретно котельная «Юго-Западная», ну и другие котельные, которые находятся в Улан-Удэ. Сейчас абсолютно нечем дышать в городе, и вот отопительный сезон заканчивался, мы били тревогу: «Вопрос давайте поднимать и обсуждать». Но на какой сейчас стадии и разработана ли проектно-сметная документация по поводу предотвращения загрязнения? Потому что в проекте закона есть же статьи касаемо коммунального хозяйства, касаемо охраны окружающей среды и министерству на это средства выделены, заложены. Конкретно по котельной «Юго-Западная» дайте ответ. Будут ли люди дальше задыхаться этой зимой и последующие зимы? – задал вопрос Леонтий Красовский.

На вопрос депутата ответил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, назвав проблему «важной», но «не совсем относящейся к бюджету».

- У «ТГК-14» есть программа, которую мы согласовываем и которая несёт нагрузку тарифную. Поэтому там заложены мероприятия, но насколько они помогут оперативно сегодня улучшить экологическую обстановку, здесь пока ещё на 100% мы не можем сказать, - ответил Евгений Луковников.

Зампред правительства добавил, что сегодня в Бурятии ведётся работа по переводу угольной котельной на газ. Так, к социальным объектам, не имеющих центрального отопления, будут строиться газовые котельные.

- Такая программа начала работать буквально месяц назад. Мы подписали соглашение с компанией «Газпром СПГ технологии», которая рассматривает полностью Улан-Удэ как агломерацию, чтобы максимально обеспечить газом. В этом направлении идёт работа и по Северобайкальскому, Муйскому районам и по городу Северобайкальск. Там уже в 2022 году все котельные перейдут на газ, - добавил Евгений Луковников.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях вопрос поднял также депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев.
загрязнение воздуха
 
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