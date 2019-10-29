У главы района Бурятии провели обыски по делу о махинациях с землёй

Уголовное дело возбудили на председателя комитета по управлению имуществом Прибайкальского района



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по управлению имуществом администрации Прибайкальского района, 41-летнего Виталия Тутаева. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, с декабря 2018 года в Прибайкальскую районную администрацию стал обращаться глава местного крестьянско-фермерского хозяйства, просивший предоставить ему два земельных участков общей площадью 8,3 га.



- Председатель комитета по управлению имуществом районной администрации выяснил, что указанные земельные участки сельскохозяйственного назначения находятся в коллективно-долевой собственности бывших работников колхоза «Прибайкалец» и не могут быть переданы в пользование фермера. Несмотря на это, подозреваемый чиновник изготовил два проекта постановлений, в соответствии с которыми определялись границы двух земельных участков, которые испрашивал фермер, и менялся статус этих земель. Такие махинации формально позволили бы администрации распоряжаться данными земельными участниками, - уточняют в Следственном комитете.



В январе и марте 2019 года глава Прибайкальского района Сергей Семёнов подписал эти постановления. После земля незаконно была передана фермеру в безвозмездное пользование. Этим самым нарушены имущественные права бывших работников колхоза «Прибайкалец» и организации, ставшей его преемником.



Следователи провели обыски в жилище Виталия Тутаева, главы Прибайкальского района Сергея Семёнов и фермера-заявителя. В результате были изъяты документы, а также электронные данные с цифровых носителей, связанные с распоряжением земельными участками.



Следователи устанавливают полную картину преступления, выясняют мотивы действий чиновника.



Сергей Семёнов победил на выборах главы Прибайкальского района в декабре 2017 года.



