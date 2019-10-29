Хамбо Лама: «На Лысой горе черти устроили шабаш»

Глава буддистов России вновь критикует власть
Накануне Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал на странице в Facebook необычный пост: «Говорят, что на Лысой горе черти устроили шабаш. Говорят, там в ресторане Цынгуева, у ученика и спонсора нашего оппонента Еши Лодоя, Цыденов любит угощать гостей».
«Если так, здесь уже раскол», - подытожил Хамбо Лама.
В комментариях он добавил, что просил главу Бурятии Алексея Цыденова не посещать Лысую гору, когда тот ещё был в должности врио главы. Напомним, на Лысой горе находится комплекс «Ринпоче Багша» - центр тибетского буддизма, не относящийся к Буддийской Традиционной Сангхе.
«И тут на тебе, на празднование Сагаалха, он забывшись или как, выдавая себя, открыто говорит о выделении Цынгуеву денег на развитие его фирмы «Ажур текс». Возможно, он поступил очень мужественно или глупо, чтоб вывести меня из себя», - добавил Хамбо Лама.
В ответ на комментарий пользователя о том, что «система съедает человека», Хамбо Лама заявил, что существуют исключения. Он привёл в пример нового губернатора Забайкальского края: «Осипов смелый и человечный. Будем надеяться, что он сможет что-либо изменить к лучшему».
Конфликт между Сангхой и руководством республики вышел в информационное поле с начала октября. Глава буддистов России неоднократно высказывал недовольство работой правительства по сохранению бурятского языка и поддержке социальных отар.
О ситуации вокруг сохранения бурятского языка Хамбо Лама также высказывался резко, он заявил, что несмотря на конференции, круглые столы и выделяемые на развитие языка деньги, результат всё также остаётся плачевным.
В свою очередь, в правительстве Бурятии тогда заявили, что «высоко оценивают усилия и проекты Буддийской традиционной Сангхи по сохранению и развитию бурятского языка, традиционных видов спорта, развитию скотоводства в селах республики». В сообщении говорилось, что в 2019 г. из республиканского бюджета было выделено свыше 100 млн. руб, в том числе 70 млн. руб. на развитие бурятской породы крупнорогатого скота, 20 млн. руб. на строительство дацанов и пр.
Хамбо Лама: «На Лысой горе черти устроили шабаш»
Власть, Фото:
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