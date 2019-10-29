Также администрацию района обязали оборудовать туалеты и установить информационную мнемосхему
В Бурятии судебные приставы обязали администрацию Прибайкальского района исполнить решение суда, направленное на создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба республиканского УФССП.
После оценки состояния доступности здания районной администрации для инвалидов и маломобильных групп населения прокурор района обратился в суд в защиту их прав и законных интересов.
Судебные приставы вручили руководству муниципалитета требование об исполнении судебного решения. В результате хозяйственно-транспортный отдел оборудовал здание администрации пандусом и парковочным местом на автомобильной стоянке со специальной разметкой.
Внутри здания оборудовали уборную комнату поручнями, а также установил информационную мнемосхему. С помощью неё инвалиды по зрению смогут тактильно считывать схему движения для ориентирования внутри здания - определять пути до нужных объектов и опасные участки.
На сегодняшний день все работы выполнены в полном объёме.
В Бурятии обязали установить пандусы в здание администрации
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 29.10.2019
Экипаж спас 43 пассажира при аварийной посадке в Нижнеангарске
Директора школ тем временем подписываются под обращением к председателю Народного Хурала о «клеветнической кампании»
Жалоб от пострадавших работников на работодателя не поступило
Жалоба признана необоснованной
История 11-летнего мальчика из Бурятии, сбитого лихачом, стала последней каплей для создания петиции с требованием отставки Анны Кузнецовой
У бывшего депутата Народного Хурала Виктора Абушеева арестовали недвижимость
Выходных чиновники лишились из-за массы задач
Прокуратура сообщила о нарушениях в комитете по управлению имущество и землепользованию Улан-Удэ
Власть, 27.10.2019
Женщина заявила, что за вознаграждение поможет ему избежать лишения водительского удостоверения
Власть, 26.10.2019
После взрыва в Ethno Cafe все городские службы переведены на усиленный режим
В Улан-Удэ подняли вопрос о частых перебоях электроснабжения на Левом берегу
Свою программу представил Евгений Корнев
Проверки пройдут в связи с участившимися ДТП на остановках
Игорь Шутенков предложил внедрить технологию монгольских коммунальщиков
Прокуратура выявила нарушение