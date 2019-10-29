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В Бурятии обязали установить пандусы в здание администрации

В Бурятии обязали установить пандусы в здание администрации
Власть, 
Также администрацию района обязали оборудовать туалеты и установить информационную мнемосхему

В Бурятии судебные приставы обязали администрацию Прибайкальского района исполнить решение суда, направленное на создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба республиканского УФССП.

После оценки состояния доступности здания районной администрации для инвалидов и маломобильных групп населения прокурор района обратился в суд в защиту их прав и законных интересов.

Судебные приставы вручили руководству муниципалитета требование об исполнении судебного решения. В результате хозяйственно-транспортный отдел оборудовал здание администрации пандусом и парковочным местом на автомобильной стоянке со специальной разметкой.

Внутри здания оборудовали уборную комнату поручнями, а также установил информационную мнемосхему. С помощью неё инвалиды по зрению смогут тактильно считывать схему движения для ориентирования внутри здания - определять пути до нужных объектов и опасные участки.

На сегодняшний день все работы выполнены в полном объёме.

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