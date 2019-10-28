Жалоб от пострадавших работников на работодателя не поступило
Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова навестила пострадавших от взрыва газового баллона в кафе на ул. Ленина. Она предложила правовую помощь и содействие в решении проблемных вопросов.
Пострадавшие работники, а также родители девушки, которая сейчас находится в реанимации БСМП, сообщили, что какие-либо проблемные организационные вопросы отсутствуют.
- С работодателем налажена связь, трудовые отношения были официально оформлены, заработная плата выплачивалась своевременно. Работодатель готов оказать материальную помощь для дальнейшего лечения и реабилитации, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 октября в в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант. Двое из них, в том числе подросток, были госпитализированы в реанимацию. Возможно, некоторым пострадавшим, которые получили ожоги, понадобится пересадка кожи.
Сегодня в Улан-Удэ стартовали проверки заведений, использующих газобаллонное оборудование.
Бурятский омбудсмен навестила пострадавших от взрыва в кафе
Власть, Фото:
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