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Бурятский омбудсмен навестила пострадавших от взрыва в кафе

Бурятский омбудсмен навестила пострадавших от взрыва в кафе
Власть,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Жалоб от пострадавших работников на работодателя не поступило

Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова навестила пострадавших от взрыва газового баллона в кафе на ул. Ленина. Она предложила правовую помощь и содействие в решении проблемных вопросов.

Пострадавшие работники, а также родители девушки, которая сейчас находится в реанимации БСМП, сообщили, что какие-либо проблемные организационные вопросы отсутствуют.

- С работодателем налажена связь, трудовые отношения были официально оформлены, заработная плата выплачивалась своевременно. Работодатель готов оказать материальную помощь для дальнейшего лечения и реабилитации, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 октября в в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант. Двое из них, в том числе подросток, были госпитализированы в реанимацию. Возможно, некоторым пострадавшим, которые получили ожоги, понадобится пересадка кожи

Сегодня в Улан-Удэ стартовали проверки заведений, использующих газобаллонное оборудование.

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